Виктор Добронравов рассказал о взаимоотношениях с младшим братом Иваном Добронравовым. Как-то последний признавался, что немного завидует старшему родственнику.
По словам звезды «Онегина», сейчас у него хорошие отношения с братом. Он отметил, что у них разные творческие пути.
«Мы разные, хоть и похожи в чем-то. У нас разная природа, мозги. Ванька уже снял свое кино, весьма успешное! Он режиссер, у меня никогда, например, не было таких-то амбиций режиссерских, даже мыслей таких… У Ваньки другой мир, он по-другому мыслит, иначе видит. У нас сейчас прекрасные отношения», — рассказал Добронравов в интервью «СтарХиту».
Он добавил, что порой и сам завидует брату, ведь не может быть таким свободным в своих действиях, как родственник.
«Я тоже могу сказать, что во многом завидую ему, потому что он обладает большей свободой. Может взять и уехать на месяц отдохнуть, а я вот не могу, потому завтра и послезавтра у меня спектакли», — подчеркнул артист.
Он признался, что в их актерской семье все друг друга поддерживают. Глава семейства Федор Добронравов следит за творчеством сыновей.
«Конечно, папа следит за моим творчеством. Мы же семья, на спектакли и премьеры ко мне он всегда ходит», — заключил звезда сериала «Инспектор Гаврилов».
Ранее Иван Добронравов рассказал о сложных отношениях с братом Виктором. По словам артиста, в подростковом возрасте он воспринимал их непохожесть болезненно.