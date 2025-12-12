«Мы разные, хоть и похожи в чем-то. У нас разная природа, мозги. Ванька уже снял свое кино, весьма успешное! Он режиссер, у меня никогда, например, не было таких-то амбиций режиссерских, даже мыслей таких… У Ваньки другой мир, он по-другому мыслит, иначе видит. У нас сейчас прекрасные отношения», — рассказал Добронравов в интервью «СтарХиту».