Режиссеры и сценаристы по-разному подходили к изображению королевы — одни стремились к документальной достоверности, другие делали ставку на драматургию и внутренние переживания героини. В результате каждая актриса предлагала собственную версию Елизаветы II: сдержанную или эмоциональную, молодую или зрелую, уязвимую или непреклонную. Именно это разнообразие экранных образов и сделало фигуру королевы одной из самых обсуждаемых в кино и сериалах.