Режиссеры и сценаристы по-разному подходили к изображению королевы — одни стремились к документальной достоверности, другие делали ставку на драматургию и внутренние переживания героини. В результате каждая актриса предлагала собственную версию Елизаветы II: сдержанную или эмоциональную, молодую или зрелую, уязвимую или непреклонную. Именно это разнообразие экранных образов и сделало фигуру королевы одной из самых обсуждаемых в кино и сериалах.
Хелен Миррен
Актриса сыграла Елизавету II в театральной постановке «Аудиенция», а затем — в полнометражном фильме «Королева» (2006), который принес ей «Оскар». Миррен удалось точно воспроизвести жесты и манеру речи монарха. Ее работа была отмечена критиками как одна из самых убедительных попыток раскрыть характер Елизаветы в ключевой момент ее правления — после смерти принцессы Дианы.
Фильм сосредоточен на конфликте между традиционными ценностями монархии и современными требованиями общества. Хелен Миррен показала королеву не только как государственную фигуру, но и как человека, переживающего личную драму. Благодаря этому образ вышел глубоким, живым и эмоционально точным.
Клер Фой
Британская актриса воплотила Елизавету II в первых двух сезонах сериала «Корона». Ее роль охватывает период от свадьбы с принцем Филиппом до первых серьезных политических кризисов, включая отставку премьер-министра Энтони Идена. Клер Фой получила «Эмми» и «Золотой глобус» за тонкую и удивительно сдержанную игру.
В ее исполнении образ королевы выстроен на внутреннем конфликте: молодая женщина вынуждена отказываться от личных желаний ради государственной службы. Контраст между семейной жизнью и обязанностями монарха стал ключевой чертой персонажа. После премьеры «Короны» Фой стала одной из самых узнаваемых актрис своего поколения.
Оливия Колман
Третий и четвертый сезоны «Короны» представили Елизавету II другой эпохи, и роль перешла к Оливии Колман. Ее работа охватывает конец 1960-х — 1980-е годы, включая управление страной в период нефтяного кризиса и правление Маргарет Тэтчер.
Актриса сосредоточилась на психологических нюансах монарха, от противоречивых отношений с членами семьи до восприятия собственной власти. Ее сдержанность стала ключом к правдивости образа: королева в исполнении Колман выглядит человеком, который вынужден подавлять эмоции ради стабильности государства. Эта работа принесла актрисе очередное «Эмми» и укрепила статус выдающейся драматической актрисы.
Имелда Стонтон
Заключительные сезоны сериала показывают Елизавету II в период 1990-х и начала 2000-х годов. Имелда Стонтон аккуратно перешла от наследия предшественниц к собственному прочтению роли. Ее королева — это женщина, пережившая череду тяжелых испытаний: разводы детей, смерть Дианы, трансформацию монархии в эпоху цифровых медиа.
Стонтон выбрала путь тонкой психологической игры, подчеркивая тяжесть накопленных лет и неизбежность перемен. В ее исполнении образ становится более рефлексивным и уязвимым. Финальный сезон усилил эмоциональное восприятие фигуры монарха, показывая, как человек продолжает служить стране несмотря на личные утраты и возраст.
Сара Гадон
Канадская актриса сыграла Елизавету II в исторической драме «Лондонские каникулы», где действие разворачивается в 1945 году. Фильм показывает будущую королеву и ее сестру Маргарет в момент, когда они оказываются среди празднующих окончание войны британцев. Гадон создала мягкий, человечный образ юной принцессы, едва вступающей во взрослую жизнь.
Проект демонстрирует будущую монархиню не как символ, а как обычную девушку, желающую свободы и приключений. Такой подход позволил взглянуть на образ Елизаветы с неожиданной стороны. Роль Гадон отметили за искренность и точную передачу эпохи.
Фрэйя Уилсон
В оскароносной драме 2010 года «Король говорит!» юную Елизавету II сыграла британская актриса Фрэйя Уилсон. Ее роль небольшая, но важная для семейной линии короля Георга VI. Сцены с принцессами передают атмосферу эпохи и показывают, какой была королевская семья до начала Второй мировой войны.
Фильм акцентирует внимание на становлении отца будущей королевы. Несмотря на короткое экранное время, Уилсон добавила истории мягкости и детской непосредственности. Это одна из самых ранних экранизаций будущей монархи в современной киноистории.