Ассоциация владельцев кинотеатров просит убрать иностранные релизы из новогоднего проката

Зимой 2026 года в российский прокат выходят три масштабные картины — «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка-2»
Кадр из фильма «Буратино»
Кадр из фильма «Буратино»

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Ассоциация владельцев кинотеатров третий год подряд обращается к кинотеатрам, в том числе не входящим в ассоциацию, с просьбой снимать в новогодний период иностранные релизы из-за высокой концентрации российских кассовых премьер. Об этом ТАСС сообщил глава организации Алексей Воронков.

«Мы уже третий год подряд призываем кинотеатры, в том числе и не [входящие в] АВК, убирать иностранные релизы с Нового года, так как в этот период выходит очень много российского кассового кино», — сказал он.

Зимой 2026 года в российский прокат выходят три масштабные картины — «Буратино» производства кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio при поддержке Фонда кино, «Простоквашино» кинокомпании братьев Андреасян в партнерстве с компанией «Газпром-медиа холдинг», киностудией «Союзмультфильм» и телеканалом ТНТ, «Чебурашка 2» — совместный проект Yellow, Black and White, телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра Start, созданный при участии киностудии «Союзмультфильм», а также при поддержке Фонда кино). Все фильмы выйдут в прокат 1 января.