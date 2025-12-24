Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о фильме «Буратино» (2026): дата выхода, исполнители главных ролей и другое

В 2026 году выйдет масштабная киноадаптация старой сказки — фильм «Буратино» с современными спецэффектами, звездным актерским составом и обновленным сюжетом. Премьера приурочена к 50-летию классической телеверсии 1975 года
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Буратино
Кадр из фильма «Буратино»

Одна из самых ожидаемых семейных картин 2026 года — новая экранизация повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Режиссер Игорь Волошин, известный по сериалам «Физрук» и «Ольга», а также по фильму «Волшебник Изумрудного города», взялся за сложную задачу — переосмыслить классический сюжет для современных детей и взрослых. Создатели обещают динамичный приключенческий фильм с юмором, трогательными моментами и узнаваемыми музыкальными темами Алексея Рыбникова в современной аранжировке. Рассказываем, когда фильм выйдет в прокат и о том, какие подробности о проекте уже известны. 

Когда выйдет фильм «Буратино»

Российские зрители увидят «Буратино» в кинотеатрах 1 января 2026 года. Эта дата выбрана не случайно: создатели продолжают успешную традицию новогодних семейных премьер. Вспомним, что 1 января 2023 года стартовал «Чебурашка», годом позже — «Бременские музыканты», а в 2025-м — «Волшебник Изумрудного города». Премьера 2026 года станет особенной — она отметит 50-летний юбилей первой телевизионной версии повести Толстого, показанной 1—2 января 1976 года.

Однако конкуренция у фильма в этот день будет серьезной: на ту же дату уже запланированы премьеры кинолент «Чебурашка 2» и «Простоквашино». Так что зрителей ждет настоящая «новогодняя битва» семейных франшиз.

Кто снимается в фильме «Буратино»

Каст нового «Буратино» включает звезд первой величины и талантливую молодежь, что должно привлечь в кинотеатры разные поколения зрителей. Главную роль — роль деревянного мальчика — исполнит Виталия Корниенко. Примечательно, что актриса будет играть не в гриме, а с помощью технологии захвата движения: ее мимику и пластику оцифруют и «наденут» на компьютерную модель Буратино. Этот подход напоминает работу над Голлумом во «Властелине колец».

Виталия Корниенко и Александр Яценко в фильме Буратино
Виталия Корниенко и Александр Яценко в фильме «Буратино»

Остальные ключевые роли распределились так:

О чем будет фильм «Буратино»

Кадр из фильма Буратино
Кадр из фильма «Буратино»

Сюжет основан на повести Алексея Толстого, но с важными авторскими дополнениями. Действие по-прежнему разворачивается в сказочном Тарабарском королевстве. История начинается с того, что у бедного столяра папы Карло появляется волшебный золотой ключик, исполняющий желания. Его мечта о сыне воплощается в Буратино — ожившей деревянной кукле.

В новой версии усиливается внутренняя драма героя: Буратино осознает свою инаковость и мечтает стать настоящим мальчиком. Его путешествие — это не только поиск золотого ключика и противостояние с Карабасом-Барабасом, но и путь к самопринятию. Им движет желание доказать приемному отцу, что он достоин любви. Классические сюжетные элементы — продажа азбуки, знакомство с мошенниками Алисой и Базилио, Поле Чудес, встреча с Мальвиной и Пьеро — сохранены, но показаны через призму темы семьи и поиска своего места в мире.

Интересные факты о фильме «Буратино»

Кадр из фильма Буратино
Кадр из фильма «Буратино»

Создатели демонстрируют серьезную уверенность в успехе проекта: работа над франшизой расписана сразу на несколько лет вперед.

  • Уже анонсированы сиквелы: вторая часть выйдет 1 января 2028 года, а третья — 1 января 2029 года. Это беспрецедентный шаг для российского семейного кино, который указывает на масштаб замысла создателей.

  • Музыкальное наследие — еще одна важная деталь. В фильме прозвучат знаменитые музыкальные композиции Алексея Рыбникова из киноверсии 1975 года («Бу-ра-ти-но!», «Романс Тортиллы»), но в современной аранжировке. 

  • Технологии съемок также заслуживают внимания. Для создания образа Буратино используется технология performance capture, аналогичная той, что применялась в голливудских блокбастерах вроде «Аватара». Это позволило добиться выразительной мимики у деревянного героя, сохранив при этом игру живого актера.

  • Производством занимается кинокомпания «Водород» при участии Art Pictures Studio Федора Бондарчука. 