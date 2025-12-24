В новой версии усиливается внутренняя драма героя: Буратино осознает свою инаковость и мечтает стать настоящим мальчиком. Его путешествие — это не только поиск золотого ключика и противостояние с Карабасом-Барабасом, но и путь к самопринятию. Им движет желание доказать приемному отцу, что он достоин любви. Классические сюжетные элементы — продажа азбуки, знакомство с мошенниками Алисой и Базилио, Поле Чудес, встреча с Мальвиной и Пьеро — сохранены, но показаны через призму темы семьи и поиска своего места в мире.