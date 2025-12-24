Одна из самых ожидаемых семейных картин 2026 года — новая экранизация повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Режиссер Игорь Волошин, известный по сериалам «Физрук» и «Ольга», а также по фильму «Волшебник Изумрудного города», взялся за сложную задачу — переосмыслить классический сюжет для современных детей и взрослых. Создатели обещают динамичный приключенческий фильм с юмором, трогательными моментами и узнаваемыми музыкальными темами Алексея Рыбникова в современной аранжировке. Рассказываем, когда фильм выйдет в прокат и о том, какие подробности о проекте уже известны.
Когда выйдет фильм «Буратино»
Российские зрители увидят «Буратино» в кинотеатрах 1 января 2026 года. Эта дата выбрана не случайно: создатели продолжают успешную традицию новогодних семейных премьер. Вспомним, что 1 января 2023 года стартовал «Чебурашка», годом позже — «Бременские музыканты», а в 2025-м — «Волшебник Изумрудного города». Премьера 2026 года станет особенной — она отметит 50-летний юбилей первой телевизионной версии повести Толстого, показанной 1—2 января 1976 года.
Однако конкуренция у фильма в этот день будет серьезной: на ту же дату уже запланированы премьеры кинолент «Чебурашка 2» и «Простоквашино». Так что зрителей ждет настоящая «новогодняя битва» семейных франшиз.
Кто снимается в фильме «Буратино»
Каст нового «Буратино» включает звезд первой величины и талантливую молодежь, что должно привлечь в кинотеатры разные поколения зрителей. Главную роль — роль деревянного мальчика — исполнит Виталия Корниенко. Примечательно, что актриса будет играть не в гриме, а с помощью технологии захвата движения: ее мимику и пластику оцифруют и «наденут» на компьютерную модель Буратино. Этот подход напоминает работу над Голлумом во «Властелине колец».
Остальные ключевые роли распределились так:
Александр Яценко — папа Карло;
Анастасия Талызина — Мальвина;
Степан Белозеров — Пьеро;
Марк Эйдельштейн — пудель Артемон;
Александр Петров — кот Базилио;
Виктория Исакова — лиса Алиса;
Федор Бондарчук — Карабас-Барабас;
Светлана Немоляева — черепаха Тортилла.
О чем будет фильм «Буратино»
Сюжет основан на повести Алексея Толстого, но с важными авторскими дополнениями. Действие по-прежнему разворачивается в сказочном Тарабарском королевстве. История начинается с того, что у бедного столяра папы Карло появляется волшебный золотой ключик, исполняющий желания. Его мечта о сыне воплощается в Буратино — ожившей деревянной кукле.
В новой версии усиливается внутренняя драма героя: Буратино осознает свою инаковость и мечтает стать настоящим мальчиком. Его путешествие — это не только поиск золотого ключика и противостояние с Карабасом-Барабасом, но и путь к самопринятию. Им движет желание доказать приемному отцу, что он достоин любви. Классические сюжетные элементы — продажа азбуки, знакомство с мошенниками Алисой и Базилио, Поле Чудес, встреча с Мальвиной и Пьеро — сохранены, но показаны через призму темы семьи и поиска своего места в мире.
Интересные факты о фильме «Буратино»
Создатели демонстрируют серьезную уверенность в успехе проекта: работа над франшизой расписана сразу на несколько лет вперед.
Уже анонсированы сиквелы: вторая часть выйдет 1 января 2028 года, а третья — 1 января 2029 года. Это беспрецедентный шаг для российского семейного кино, который указывает на масштаб замысла создателей.
Музыкальное наследие — еще одна важная деталь. В фильме прозвучат знаменитые музыкальные композиции Алексея Рыбникова из киноверсии 1975 года («Бу-ра-ти-но!», «Романс Тортиллы»), но в современной аранжировке.
Технологии съемок также заслуживают внимания. Для создания образа Буратино используется технология performance capture, аналогичная той, что применялась в голливудских блокбастерах вроде «Аватара». Это позволило добиться выразительной мимики у деревянного героя, сохранив при этом игру живого актера.
Производством занимается кинокомпания «Водород» при участии Art Pictures Studio Федора Бондарчука.