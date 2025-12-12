«Я обнаружила, что чем больше я скрывала лица детей, тем больше вокруг меня было папарацци. И опять же культура, тогда она была совсем другой, хотя прошло не так много времени — 12 лет. Ладно, есть система. Кто-то на этом заработает. Скорее всего тот, кто преследует меня на улице. Так лучше я заработаю эти деньги сама и потрачу их с пользой», — объяснила свою позицию жена голливудского актера.