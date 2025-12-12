Ричмонд
Жена Алека Болдуина призналась, что продавала первые фото детей за миллионы

Хилария Болдуин рассказала, что отдавала снимки старших детей фотобанкам за большие деньги
Алек и Хилария Болдуин
Алек и Хилария БолдуинИсточник: Legion-Media

Хилария Болдуин поделилась подробностями своей личной жизни. Жена Алека Болдуина призналась, что продавала первые фотографии своих старших детей — дочери Кармен и сына Рафаэля — фотобанкам. Издания платили женщине большие деньги за редкие снимки.

«В любом случае то, что я собиралась это сделать, было отвратительно, поэтому я продала первые фотографии старших детей и пожертвовала все деньги на благотворительность. Они пошли в организацию на Майорке, где живет моя семья, которая помогает детям, подвергшимся сексуальному насилию», — рассказала Болдуин в подкасте Ника Виаллу и его жены Натали Джой.

Она отметила, что чем больше звезды пытаются скрыть лица детей от репортеров, тем больше за ними следят. По этой причине Болдуин приняла решение не прятать детей и не ждать, пока их тайно снимут папарацци, а продать фото наследников и потратить деньги с пользой.

Алек Болдуин с женой и детьми, фото: соцсети
Алек Болдуин с женой и детьми, фото: соцсети

«Я обнаружила, что чем больше я скрывала лица детей, тем больше вокруг меня было папарацци. И опять же культура, тогда она была совсем другой, хотя прошло не так много времени — 12 лет. Ладно, есть система. Кто-то на этом заработает. Скорее всего тот, кто преследует меня на улице. Так лучше я заработаю эти деньги сама и потрачу их с пользой», — объяснила свою позицию жена голливудского актера.

Позже она решила просто публиковать фото наследников в своих соцсетях. По словам Болдуин, теперь за ней и детьми не гонятся папарацци, и они могут жить более спокойно.

Напомним, в 2012 году Алек Болдуин женился на инструкторе по йоге Хиларии Томас. До свадьбы пара встречалась год.

Алек и Хилария Болдуин (фото: соцсети)
Алек и Хилария Болдуин (фото: соцсети)

Супруги воспитывают семерых детей: 12-летнюю Кармен, десятилетнего Рафаэля, девятилетнего Леонардо, семилетнего Ромео, пятилетнего Эдуардо, четырехлетнюю Марию и двухлетнюю Иларию.

Ранее Алека Болдуина с женой раскритиковали в сети за воспитание 12-летней дочери. 