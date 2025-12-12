Хилария Болдуин поделилась подробностями своей личной жизни. Жена Алека Болдуина призналась, что продавала первые фотографии своих старших детей — дочери Кармен и сына Рафаэля — фотобанкам. Издания платили женщине большие деньги за редкие снимки.
«В любом случае то, что я собиралась это сделать, было отвратительно, поэтому я продала первые фотографии старших детей и пожертвовала все деньги на благотворительность. Они пошли в организацию на Майорке, где живет моя семья, которая помогает детям, подвергшимся сексуальному насилию», — рассказала Болдуин в подкасте Ника Виаллу и его жены Натали Джой.
Она отметила, что чем больше звезды пытаются скрыть лица детей от репортеров, тем больше за ними следят. По этой причине Болдуин приняла решение не прятать детей и не ждать, пока их тайно снимут папарацци, а продать фото наследников и потратить деньги с пользой.
«Я обнаружила, что чем больше я скрывала лица детей, тем больше вокруг меня было папарацци. И опять же культура, тогда она была совсем другой, хотя прошло не так много времени — 12 лет. Ладно, есть система. Кто-то на этом заработает. Скорее всего тот, кто преследует меня на улице. Так лучше я заработаю эти деньги сама и потрачу их с пользой», — объяснила свою позицию жена голливудского актера.
Позже она решила просто публиковать фото наследников в своих соцсетях. По словам Болдуин, теперь за ней и детьми не гонятся папарацци, и они могут жить более спокойно.
Напомним, в 2012 году Алек Болдуин женился на инструкторе по йоге Хиларии Томас. До свадьбы пара встречалась год.
Супруги воспитывают семерых детей: 12-летнюю Кармен, десятилетнего Рафаэля, девятилетнего Леонардо, семилетнего Ромео, пятилетнего Эдуардо, четырехлетнюю Марию и двухлетнюю Иларию.
Ранее Алека Болдуина с женой раскритиковали в сети за воспитание 12-летней дочери.