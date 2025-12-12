Герой обнаруживает, что имение пришло в упадок, а в округе царит беспредел и несправедливость. Местные помещики бесчинствуют, а на дорогах орудует шайка разбойников, дерзко прикрывающаяся его собственным именем. Дубровский сталкивается и со своей любовью — Машей, а также с жестоким и всесильным Троекуровым, с которым у героя остались неразрешенные счеты.