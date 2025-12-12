Ричмонд
Олег Гаас сыграет русского Зорро в сериале: первые кадры

В приключенческом сериале «Дубровский. Русский Зорро» герой возвращается на родину в образе загадочного дона Диего де ла Вега
Олег Гаас в сериале «Дубровский. Русский Зорро»
Олег Гаас в сериале «Дубровский. Русский Зорро»

Появились первые кадры со съемок сериала «Дубровский. Русский Зорро». Главную роль исполняет Олег Гаас. В приключенческой драме снимаются Марина Ворожищева, Лукерья Ильяшенко, Сергей Городничий, Дарья Коныжева, Антон Богданов и другие.

Классический сюжет Александра Пушкина получил новое воплощение на экране. После долгих лет скитаний Владимир Дубровский возвращается в родные края Российской империи под маской таинственного испанца — дона Диего де ла Вега.

Герой обнаруживает, что имение пришло в упадок, а в округе царит беспредел и несправедливость. Местные помещики бесчинствуют, а на дорогах орудует шайка разбойников, дерзко прикрывающаяся его собственным именем. Дубровский сталкивается и со своей любовью — Машей, а также с жестоким и всесильным Троекуровым, с которым у героя остались неразрешенные счеты.

Олег Гаас в сериале «Дубровский. Русский Зорро»
Олег Гаас в сериале «Дубровский. Русский Зорро»

По словам Олега Гааса, Владимир Дубровский — «раненый волк, потерявший все: родителей, родину, имя».

«В образе, который у нас получается, есть и отточенная элегантность Зорро, и суровая русская трагичность Дубровского. Этот персонаж умеет быть легким, ироничным — и в то же время жестким, решительным, способным на отчаянные действия», — поделился режиссер проекта Кирилл Кузин («Сергий против нечисти», «Диагноз “Везучая”»).

Марина Ворожищева в сериале «Дубровский. Русский Зорро»
Марина Ворожищева в сериале «Дубровский. Русский Зорро»
Дарья Коныжева в сериале «Дубровский. Русский Зорро»
Дарья Коныжева в сериале «Дубровский. Русский Зорро»

Премьера сериала «Дубровский. Русский Зорро» состоится в 2026 году.