Павел Прилучный планирует дальше судиться с бывшей женой Агатой Муцениеце. Об этом сообщила адвокат 38-летнего актера. Юрист отметила, что в 2026 году будет возобновлено дело о клевете на звезду «Мажора» от экс-жены.
«Он довел детей до слез, поднимал на меня руку, он в неадеквате. Он во время пандемии нас выгоняет из дома. Так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу этого не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме публичности. Просто знайте, что вот такой человек Павел. Представляете?» — писала Муцениеце в своем блоге во время развода с артистом.
Прилучный заявил, что слова бывшей жены — клевета. По этой причине он хочет добиться справедливого наказания для Муцениеце за ложные и нелицеприятные слова в свой адрес.
Дело было приостановлено из-за беременности 36-летней актрисы. В начале декабря 2025 года она стала мамой в третий раз. По словам адвоката Прилучного, они специально остановили дело, чтобы не навредить здоровью актрисы и ее малышу.
«С учетом того, что Агата находилась на последнем триместре, было основание полагать, что все следственные мероприятия могут плохо сказаться на ее здоровье. Мы попросили приостановить все действия по делу. Было принято решение подождать, пока она не родит и не восстановится. Это примерно еще месяца полтора-два после рождения ребенка. После чего производство по уголовному делу будет возобновлено. Ей предъявят обвинения», — рассказала юрист изданию Woman.ru.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году. Они прожили в браке около десяти лет. У актеров есть двое детей — 12-летний Тимофей и девятилетняя Мия.
Около года Тимофей отказывался общаться и видеться с матерью. Школьник жил с отцом и его новой женой Зепюр Прилучной-Брутян. В 2025 году суд постановил, что подросток должен остаться с мамой. Тимофей помирился с родительницей и переехал жить к ней.
В конце августа Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Недавно у пары родилась дочь. Пока подробности ее появления на свет и имя звездные родители не раскрывают.
