Нонна Гришаева поделилась редкими фото с сыном в день его 19-летия

Артистка родила сына от режиссера Александра Нестерова. Гришаева познакомилась с ним после детского спектакля в театре «Квартет И», куда привела дочь Анастасию от первого брака. По словам актрисы, ей так понравилась игра будущего мужа в роли медведя, что она решила лично его поблагодарить. Артисты год общались по-дружески. Гришаева признавалась, что тогда тяжело переживала развод с отцом дочери и не думала о новых отношениях. Пара поженилась в 2005 году, а в декабре 2006 года у них родился сын.