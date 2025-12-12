Нонна Гришаева поделилась редкими фото с сыном в день его 19-летия

Актриса Нонна Гришаева публично поздравила сына с 19-летием. Звезда поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими семейными фото с Ильей и призналась имениннику в любви. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Хочу, чтобы ты был здоров и счастлив! Чтобы любил и был любим. Чтобы все твои мечты исполнялись. Горжусь тобой и твоими успехами. Я всегда рядом, всегда готова помочь и бесконечно тебя люблю», — написала знаменитость.
Артистка родила сына от режиссера Александра Нестерова. Гришаева познакомилась с ним после детского спектакля в театре «Квартет И», куда привела дочь Анастасию от первого брака. По словам актрисы, ей так понравилась игра будущего мужа в роли медведя, что она решила лично его поблагодарить. Артисты год общались по-дружески. Гришаева признавалась, что тогда тяжело переживала развод с отцом дочери и не думала о новых отношениях. Пара поженилась в 2005 году, а в декабре 2006 года у них родился сын.
Знаменитость отмечала, что Илья хочет пойти по стопам родителей. Молодой человек занимался в творческой студии и выступал в школьных спектаклях. Звезда подчеркивала, что не будет препятствовать желанию сына стать артистом.
Ранее Путин наградил Нонну Гришаеву орденом.