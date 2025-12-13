А что там в стране Оз? «Злая. Часть 2» – по-прежнему яркий, но тяжеловесный мюзикл

Страна Оз переживает период политической нестабильности. Чародейка Эльфаба борется за права угнетаемых животных, выступает против Волшебника и летает над населенными пунктами на метле, оставляя в облаках послания-слоганы. Между тем, ее однокашница, лишенная магических способностей Глинда, присоединяется к кампании, цель которой — утихомирить население Оз. Глинда догадывается, что Волшебник — не идеальный правитель, но надеется, что найдет с ним общий язык и принесет пользу на государственном посту. Впрочем, не умеющую колдовать волшебницу интересует в первую очередь не политика, а скорая свадьба с принцем Фиеро. Наивная Глинда даже не догадывается, что сердце ее избранника давно принадлежит Эльфабе.