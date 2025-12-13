Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

А что там в стране Оз? «Злая. Часть 2» – по-прежнему яркий, но тяжеловесный мюзикл

Рассказываем о сиквеле пестрого мюзикла про волшебную страну Оз, который пытается быть еще громче, насыщеннее и ярче, не ограничивается одним любовным треугольником и размышляет на важные темы. Подробнее о фильме – в обзоре Кино Mail
Сергей Оболонков
Автор Кино Mail

О чем фильм «Злая. Часть 2»

Страна Оз переживает период политической нестабильности. Чародейка Эльфаба борется за права угнетаемых животных, выступает против Волшебника и летает над населенными пунктами на метле, оставляя в облаках послания-слоганы. Между тем, ее однокашница, лишенная магических способностей Глинда, присоединяется к кампании, цель которой — утихомирить население Оз. Глинда догадывается, что Волшебник — не идеальный правитель, но надеется, что найдет с ним общий язык и принесет пользу на государственном посту. Впрочем, не умеющую колдовать волшебницу интересует в первую очередь не политика, а скорая свадьба с принцем Фиеро. Наивная Глинда даже не догадывается, что сердце ее избранника давно принадлежит Эльфабе.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Злая: Навсегда»
Кадр из фильма «Злая: Навсегда»

«Злая. Часть 2» стартует ровно там, где завершилась прошлогодняя «Злая», и предлагает аудитории по большей части тот же контент: песни в диапазоне от душещипательных до духоподъемных, масштабные танцевальные номера, немного экшена, детализированную до избыточности компьютерную графику. Крылатые обезьяны и прочие CGI-существа неплохо прорисованы, отдельные локации (например, пустующий замок, где Эльфаба организует что-то вроде штаба) вышли запоминающимися.

При этом стоит отметить, что отдельные решения художников вызывают вопросы; скажем, Страшила, полностью сохраняющий черты лица играющего его актера, но с имитирующей мешковину текстурой на носу и губах, похож на очередное жутковатое творение Midjourney.

Кадр из фильма «Злая: Навсегда»
Кадр из фильма «Злая: Навсегда»

Приятно видеть, что Синтия Эриво (Эльфаба) и Ариана Гранде (Глинда) по-прежнему увлечены своими героинями, историей и сеттингом — актерский азарт передается и зрителю (правда, интервью, которые Эриво и Гранде раздают в связи с выходом фильма, заставляет предположить, что их увлечение страной Оз начало выходить за разумные пределы).

Вдвойне приятно видеть, что среди всей этой CGI-мишуры и танцев нашлось место для пары-тройки довольно актуальных высказываний. Время от времени создатели второй «Злой» предлагают аудитории задуматься о свободе выбора, роли пропаганды в нашей жизни и отношении к инакомыслящим.

Почему можно не смотреть

Во второй серии авторы «Злой» решили сконцентрировать внимание на романтической линии, причем треугольником Эльфаба – Фиеро – Глинда дело не ограничивается. Связи между персонажами оказываются столь запутанными, напряженными и важными с точки зрения развития сюжета, что лента время от времени превращается в некое подобие латиноамериканского сериала.

Кадр из фильма «Злая: Навсегда»
Кадр из фильма «Злая: Навсегда»

При этом сцена, задуманная создателями фильма как своего рода романтический пик, является самым слабым фрагментом второй «Злой». Признание в любви Эльфабы и Фиеро (Джонатан Бейли) оформлено в виде музыкального номера с плохим освещением, странным подбором костюмов, не слишком запоминающейся музыкой и неуклюжим (по крайней мере, в русскоязычной версии) текстом.

При этом новая «Злая» и без назойливой романтики выглядит довольно тяжеловесной и сбивчивой. Пытаясь удивить аудиторию и сделать вторую серию громче, насыщеннее и ярче, создатели фильма чуть ли не полностью утопили смыслы и настроение в шуме, а всю страну Оз — в цветастых компьютерных завитушках.