Сергей Светлаков впервые за долгое время появился на публике с женой

У Светлакова также есть 17-летняя дочь Анастасия от однокурсницы Юлии Ворончихиной, с которой он развелся в 2012 году. По словам артиста, он сохранил хорошие отношения с экс-супругой и не прекращал с ней общаться. А через несколько лет нашел Ворончихиной нового мужа, который намного моложе нее. Юморист также подчеркивал, что бывшая жена никогда не препятствовала его общению с Анастасией — девушка проводит время с отцом и его семьей, а также летает с ними отдыхать.