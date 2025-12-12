Ричмонд
Сергей Светлаков впервые за долгое время появился на публике с женой

Шоумен Сергей Светлаков впервые за долгое время вышел в свет с женой

Шоумен Сергей Светлаков впервые за долгое время появился на публике с женой. Супруги посетили премьеру новогоднего фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика». Они позировали фотографам на дорожке в московском кинотеатре «Октябрь».

Сергей Светлаков с женой на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика», фото: пресс-служба
Сергей Светлаков с женой на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика», фото: пресс-служба

Юморист в 2013 году официально зарегистрировал отношения с Антониной Чеботаревой, с которой познакомился на премьере фильма «Камень» в Краснодаре. В браке у супругов родились двое детей: сейчас их старшему сыну Ивану 12 лет, а младшему Максиму 8 лет. Телеведущий признавался в интервью, что ему всегда было важно, чтобы супруга не работала. По словам шоумена, Чеботарева оставила карьеру ради семьи, и он ценит ее поступок.

У Светлакова также есть 17-летняя дочь Анастасия от однокурсницы Юлии Ворончихиной, с которой он развелся в 2012 году. По словам артиста, он сохранил хорошие отношения с экс-супругой и не прекращал с ней общаться. А через несколько лет нашел Ворончихиной нового мужа, который намного моложе нее. Юморист также подчеркивал, что бывшая жена никогда не препятствовала его общению с Анастасией — девушка проводит время с отцом и его семьей, а также летает с ними отдыхать.