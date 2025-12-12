Актриса Любовь Толкалина снялась топлес на Мальдивах. Звезда позировала в бассейне после массажа и опубликовала кадры из спа в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость периодически делится в соцсетях откровенными снимками, отмечая, что не стесняется демонстрировать красоту женского тела. По словам артистки, негативные комментарии под такими постами оставляют именно подписчицы, осуждая ее за «разврат». Артистка редко вступает с пользовательницами соцсетей в полемику, но иногда отвечает на хейт.
Звезда отмечала в интервью, что не посещает тренажерные залы для поддержания фигуры — она предпочитает заниматься йогой дома. А также звезда любит бегать и танцевать под любимую музыку. По словам знаменитости, ей достаточно 15 минут любой физической активности, чтобы она чувствовала себя бодрой. Толкалина говорила, что не придерживается определенной диеты, но ест только тогда, когда испытывает чувство голода, и старается не переедать. Такие правила помогают ей всегда быть в хорошей форме.
