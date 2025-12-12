Любовь Толкалина снялась топлес на Мальдивах

Звезда отмечала в интервью, что не посещает тренажерные залы для поддержания фигуры — она предпочитает заниматься йогой дома. А также звезда любит бегать и танцевать под любимую музыку. По словам знаменитости, ей достаточно 15 минут любой физической активности, чтобы она чувствовала себя бодрой. Толкалина говорила, что не придерживается определенной диеты, но ест только тогда, когда испытывает чувство голода, и старается не переедать. Такие правила помогают ей всегда быть в хорошей форме.