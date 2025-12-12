Новый фильм с участием Джеки Чана будут снимать на юго-западе Казахстана

«Мировая звезда Джеки Чан и режиссер фильма “Доспехи Бога: Ультиматум” Роберт Кун официально утвердили Мангистау главной локацией для своего нового крупного кинопроекта. В ходе визита представители кинопроекта ознакомились с природными и инфраструктурными возможностями региона, посетили десятки потенциальных локаций и провели детальный осмотр ключевых природных объектов», — сообщили в администрации региона. Отмечается, что выбор был сделан «благодаря уникальным ландшафтам, масштабным панорамам и природной самобытности региона».