У супругов девять внуков. У Анны Михалковой родилось трое детей: сыновья Андрей и Сергей, а также дочь Лидия. У Артема Михалкова есть 22-летняя дочь Наталья от первого брака и трое детей — сын Александр и дочери Вера и Любовь — от второй жены. У Надежды Михалковой двое детей — дочь Нина и сын Иван.