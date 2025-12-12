Ричмонд
Жена Никиты Михалкова показала редкие кадры с внуками: «Праздник для всех»

Татьяна Михалкова поделилась снимками, сделанными на открытии ГУМ-катка на Красной площади

Татьяна Михалкова в соцсетях показала редкие кадры со своими внуками — детьми Надежды и Артема Михалковых. Кадры были сделаны на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.

Татьяна Михалкова с приятельницами и внучкой Ниной, фото: соцсети
Татьяна Михалкова с приятельницами и внучкой Ниной, фото: соцсети

На снимках Татьяна Евгеньевна позировала с 14-летней внучкой Ниной, рожденной в браке Надежды Михалковой с режиссером Резо Гигинеишвили. Также она показала младших внуков — пятилетнего Александра и трехлетнюю Веру — от сына Артема Михалкова и его жены Дарьи Баженовой.

Дарья Баженова с детьми, фото: соцсети
Дарья Баженова с детьми, фото: соцсети

На одном из фото Михалкова также позировала с актером Милошем Биковичем.

«Стало традицией встречаться в новогодние дни на катке. Приходят все: и маленькие дети, и взрослые. Когда-то я приходила одна, с детьми, внуками, а в этот раз обещали привезти и правнука. Праздник для всех!» — высказалась Татьяна Евгеньевна.

Татьяна Михалкова с Милошем Биковичем и приятельницей, фото: соцсети
Татьяна Михалкова с Милошем Биковичем и приятельницей, фото: соцсети

Напомним, Татьяна Михалкова вышла замуж за Никиту Михалкова в 1973 году. У пары есть трое детей: 51-летняя Анна Михалкова, 50-летний Артем Михалков и 39-летняя Надежда Михалкова.

Нина, внучка Татьяны и Никиты Михалковых, фото: соцсети
Нина, внучка Татьяны и Никиты Михалковых, фото: соцсети

У супругов девять внуков. У Анны Михалковой родилось трое детей: сыновья Андрей и Сергей, а также дочь Лидия. У Артема Михалкова есть 22-летняя дочь Наталья от первого брака и трое детей — сын Александр и дочери Вера и Любовь — от второй жены. У Надежды Михалковой двое детей — дочь Нина и сын Иван.

Младшие внуки Татьяны и Никиты Михалковых, фото: соцсети
Младшие внуки Татьяны и Никиты Михалковых, фото: соцсети

В 2024 году у Никиты Сергеевича и Татьяны Евгеньевны родился правнук. Внучка Наталья родила сына, которого назвала Мишей.

Ранее Артем Михалков рассказал о строгом воспитании отцом. 