Татьяна Михалкова в соцсетях показала редкие кадры со своими внуками — детьми Надежды и Артема Михалковых. Кадры были сделаны на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.
На снимках Татьяна Евгеньевна позировала с 14-летней внучкой Ниной, рожденной в браке Надежды Михалковой с режиссером Резо Гигинеишвили. Также она показала младших внуков — пятилетнего Александра и трехлетнюю Веру — от сына Артема Михалкова и его жены Дарьи Баженовой.
На одном из фото Михалкова также позировала с актером Милошем Биковичем.
«Стало традицией встречаться в новогодние дни на катке. Приходят все: и маленькие дети, и взрослые. Когда-то я приходила одна, с детьми, внуками, а в этот раз обещали привезти и правнука. Праздник для всех!» — высказалась Татьяна Евгеньевна.
Напомним, Татьяна Михалкова вышла замуж за Никиту Михалкова в 1973 году. У пары есть трое детей: 51-летняя Анна Михалкова, 50-летний Артем Михалков и 39-летняя Надежда Михалкова.
У супругов девять внуков. У Анны Михалковой родилось трое детей: сыновья Андрей и Сергей, а также дочь Лидия. У Артема Михалкова есть 22-летняя дочь Наталья от первого брака и трое детей — сын Александр и дочери Вера и Любовь — от второй жены. У Надежды Михалковой двое детей — дочь Нина и сын Иван.
В 2024 году у Никиты Сергеевича и Татьяны Евгеньевны родился правнук. Внучка Наталья родила сына, которого назвала Мишей.
