Жена Сарика Андреасяна в кожаном комбинезоне снялась с сумкой за 3 миллиона рублей

Жена Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк, появилась на публике в кожаном комбинезоне. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Знаменитость появилась на публике в кожаном комбинезоне с глубоким декольте. Образ дополнила шапка с леопардовым принтом и сумка Birkin от Hermes, стоимостью около 3 миллионов рублей.
Артистка отмечала, что быстро восстановилась после родов. Моряк показывала, как выглядела ее фигура на пятый день после появления младшей девочки. Она призналась, что сама в шоке от своего тела, которое выносило двоих детей.
У режиссера от предыдущего брака есть двое сыновей. Продюсер признавался, что расставание с супругой Аленой после семи лет брака было тяжелым и они сохранили общение только ради общих детей.
