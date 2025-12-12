Проект много лет болтался в разработке, сменил нескольких режиссеров и сценаристов. В ранних версиях сценария злодеем была Джессика, затем — малыш Герман, а судья Дум изначально был убийцей матери Бэмби. Даже после старта съемок сцены вырезались (например, эпизод со свиной головой), а финал переписывался.

Даже при поддержке Стивена Спилберга создателям не удалось получить права на всех желаемых мультзвезд. В фильме отсутствуют Том и Джерри, Попай и Каспер. Зато в кадре появилось рекордное количество гостевых звезд — около 140 персонажей разных студий, за использование каждого из которых компания Disney платила по 5000 долларов.

Идеальным Эдди Вэлиантом видели Билла Мюррея, но связаться с ним так и не смогли. От роли отказался Эдди Мерфи. Судью Дума мог сыграть Стинг, но в итоге им стал Кристофер Ллойд, который по просьбе Земекиса ни разу не моргнул в кадре для пущей жути.

Каждая сцена с мультяшками была головоломкой. Например, для сцены выступления Джессики в платье с мерцающими пайетками эффект сияния создавали, пропуская свет через специально поцарапанный пластиковый пакет. А сцена в баре, где мультяшки и люди взаимодействуют в одном кадре, требовала нечеловеческой синхронизации работы актеров, механиков и будущей анимации.