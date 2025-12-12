Этот фильм стал не просто хитом, а настоящим технологическим чудом, изменившим представление о возможностях кино. Создание фильма «Кто подставил кролика Роджера» было самой масштабной и сложной анимационной миссией своего времени, потребовавшей от сотен художников, инженеров и актеров ювелирной работы. Чтобы оживить город Мультаун, создателям пришлось изобретать хитроумные механизмы, рисовать тысячи кадров и учиться снимать немыслимое — взаимодействие реальных актеров с рисованными персонажами в динамичных, движущихся сценах. Рассказываем о том, как снимали фильм «Кто подставил кролика Роджера».
Особенности съемочного процесса
Производство фильма «Кто подставил кролика Роджера» было беспрецедентной операцией, объединившей классическую анимацию Disney, безумный юмор Warner Bros. и инновационные съемочные технологии. Режиссер Роберт Земекис хотел, чтобы камера двигалась, а мультяшки органично существовали в трехмерном пространстве, бросая тени, отражая свет и физически контактируя с предметами и актерами. Решение этих задач превратило съемочную площадку в лабораторию чудес.
Принцип «задетая лампа»
Этот термин родился во время съемок и стал использоваться для обозначения невероятно сложной работы, которую зритель даже не заметит. Когда детектив Эдди Вэлиант (Боб Хоскинс) входит в потайную комнату и задевает головой лампу, она начинает раскачиваться, меняя освещение всей сцены. Это потребовало от аниматоров полностью перерисовать свет и тени на кролике Роджере для каждого кадра этой секундной сцены.
Армия кукловодов и механиков
Чтобы мультяшки могли держать реальные предметы, команда создала десятки радиоуправляемых механизмов и манипуляторов. Особый манипулятор крутил сигару малыша Германа. Другой, с присоской, разбивал тарелки об голову Роджера. В сцене в баре «Чернила и краски» кукловоды, сидевшие под полом, с помощью штативов и лески управляли подносами пингвинов-официантов и бокалами в щупальцах осьминога.
Игра с пустотой
Актерам приходилось взаимодействовать с персонажами, которых на площадке не существовало. Чтобы помочь им, на съемки приглашали актеров озвучки, которые читали реплики за кадром. Озвучивавший Роджера Чарльз Флайшер и вовсе приходил в костюме кролика. Для репетиций использовались резиновые куклы, чтобы актеры могли запомнить точку фокусировки взгляда и вес невидимого партнера.
Многослойная анимация для создания объема
Чтобы рисованные персонажи не выглядели плоскими, для каждого из них создавались отдельные анимационные слои. Помимо основного рисунка, художники прорисовывали слои теней, бликов и подсветки. Затем эти слои совмещались на оптическом принтере для каждого из 1004 анимационных кадров фильма, что придавало мультяшкам невиданный ранее объем и реализм.
Динамичная камера против статики
До фильма «Кто подставил кролика Роджера» в гибридных картинах камера была статичной — так было проще для аниматоров. Земекис настоял на сложных, движущихся планах. Это привело к тому, что аниматорам под руководством Ричарда Уильямса пришлось вручную привязывать движение персонажей к меняющейся перспективе в каждом кадре, что увеличило работу в разы.
Когда проходили съемки фильма «Кто подставил кролика Роджера»
Основные съемки с участием актеров стартовали в декабре 1986 года и заняли несколько месяцев. Однако настоящим марафоном стал период постпродакшена, который растянулся на 14 месяцев. Все это время команда из более чем 320 аниматоров под руководством Ричарда Уильямса, а также специалисты компании Industrial Light & Magic (ILM) занимались кропотливой работой по созданию, анимированию и интеграции мультяшек в отснятый материал. Фильм вышел в прокат в США 22 июня 1988 года.
Бюджет съемок фильма «Кто подставил кролика Роджера»
Первоначально глава Disney Майкл Айснер требовал уложиться в 30 млн долларов, но амбициозность проекта быстро нарушила эти планы. Окончательная смета составила около 70 млн долларов (что сегодня эквивалентно примерно 160 млн долларов), сделав фильм «Кто подставил кролика Роджера» самым дорогим в Голливуде на тот момент. Рекорд был побит только в 1991 году картиной «Терминатор 2». Основные расходы ушли на гигантский штат аниматоров, разработку и изготовление уникальных механических приспособлений, а также на процесс сложнейшего оптического совмещения кадров. Инвестиции окупились с лихвой: в мировом прокате картина заработала почти 330 млн долларов.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Создание «Кролика Роджера» напоминало попытку провести перепись населения в сказочной стране, чьи законы физики постоянно менялись. Каждый день на съемочной площадке был битвой с невозможным: как заставить нарисованного кролика отбрасывать реалистичную тень от двигающейся лампы? как убедить зрителя, что актер держит на руках невидимого персонажа? Команда Земекиса столкнулась не просто с техническими барьерами, им пришлось изобретать новый язык кинопроизводства, где механики, аниматоры и актеры учились работать в унисон, создавая магию, в которую до них никто не верил. Сложности начались еще до первого дубля и не заканчивались даже после монтажа.
Проект много лет болтался в разработке, сменил нескольких режиссеров и сценаристов. В ранних версиях сценария злодеем была Джессика, затем — малыш Герман, а судья Дум изначально был убийцей матери Бэмби. Даже после старта съемок сцены вырезались (например, эпизод со свиной головой), а финал переписывался.
Даже при поддержке Стивена Спилберга создателям не удалось получить права на всех желаемых мультзвезд. В фильме отсутствуют Том и Джерри, Попай и Каспер. Зато в кадре появилось рекордное количество гостевых звезд — около 140 персонажей разных студий, за использование каждого из которых компания Disney платила по 5000 долларов.
Идеальным Эдди Вэлиантом видели Билла Мюррея, но связаться с ним так и не смогли. От роли отказался Эдди Мерфи. Судью Дума мог сыграть Стинг, но в итоге им стал Кристофер Ллойд, который по просьбе Земекиса ни разу не моргнул в кадре для пущей жути.
Каждая сцена с мультяшками была головоломкой. Например, для сцены выступления Джессики в платье с мерцающими пайетками эффект сияния создавали, пропуская свет через специально поцарапанный пластиковый пакет. А сцена в баре, где мультяшки и люди взаимодействуют в одном кадре, требовала нечеловеческой синхронизации работы актеров, механиков и будущей анимации.
Руководство Disney было в ужасе от растущего бюджета и почти закрыло проект. Первые тестовые показы зрителям провалились. Однако вера команды и последующая доработка фильма (включая изменение концовки) привели к тому, что финальная версия получила восторженные отзывы критиков и любовь публики.
Кто сыграл в фильме «Кто подставил кролика Роджера»
Фильм собрал блестящий актерский состав, которому пришлось освоить уникальную технику игры с невидимыми партнерами.
Боб Хоскинс — детектив Эдди Вэлиант. Британский актер, мастерски научившийся фокусировать взгляд на пустоте и придавать эффект осязаемости взаимодействию с мультперсонажами.
Кристофер Ллойд — судья Дум. Создал образ леденящего кровь злодея, не моргнувшего ни разу за весь фильм.
Джоанна Кэссиди — Долорес, верная секретарша Эдди.
Чарльз Флайшер — актер, подаривший голос кролику Роджеру, а также некоторым другим жителям вымышленного городка.
Кэтлин Тернер — актриса, озвучившая соблазнительную Джессику Рэббит (песню Why Don't You Do Right? исполнила Эми Ирвинг).
Интересные факты о фильме «Кто подставил кролика Роджера»
Создание этой кинокартины оставило после себя множество удивительных историй и рекордов.
Успех фильма считается точкой отсчета для ренессанса Disney. Полученная прибыль и всплеск интереса к анимации позволили студии вложить средства в новые проекты, что привело к созданию таких хитов, как «Русалочка», «Красавица и чудовище» и «Король Лев».
В начале 1990-х планировалось продолжение, где Роджер и его друг-человек отправились бы в Европу спасать Джессику, похищенную нацистами для ведения пропаганды. После выхода «Списка Шиндлера» Спилберг отказался от идеи изображения комедийных нацистов, и проект был закрыт.
Фильм получил три заслуженные статуэтки «Оскар» — за монтаж, звуковой монтаж и визуальные эффекты, а также специальную награду за инновации в совмещении анимации и игрового кино.
Писатель Гэри К. Вульф, чей роман лег в основу фильма, подал в суд на Disney, посчитав, что ему недоплатили. Спустя четыре года судебных тяжб он получил компенсацию в размере 400 000 долларов. Его книга была гораздо мрачнее: Джессика была порнозвездой, а Роджера в итоге убивали.