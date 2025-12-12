Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джейми Ли Кертис рассказала, когда она собирается покинуть Голливуд

Актриса сообщила, что планирует уйти на пенсию
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли КертисИсточник: Legion-Media.ru

Джейми Ли Кертис откровенно рассказала о своих намерениях уйти из актерской профессии.

«Конечно, я уйду на пенсию», — отметила 67-летняя Кертис на премьере своего нового фильма «Элла МакКей» во вторник, 9 декабря. На красной дорожке актриса упомянула свое недавнее интервью с Уилли Гайстом из программы Today, в котором она напомнила, что «вероятно, уже четыре раза заявляла о завершении карьеры».

Кертис добавила, что в итоговый монтаж передачи не вошел пример, который она приводила. Поэтому ее мысли о скорой пенсии оказались вырваны из контекста.

«А контекст этого заявления заключался в том, что я наблюдала за своими родителями, которые любили эту индустрию, которые были мегазвездами. И я видела, как они оба теряли эту жизненную силу из-за старения. У них просто не было этих возможностей продолжать играть, и это было душераздирающе», — объяснила Кёртис.

Актриса часто говорит о том, что планирует перестать сниматься в кино, лишь потому, что хочет уйти раньше, чем ее перестанут приглашать в проекты.

«Это слишком унизительно для меня. Я выросла в такой обстановке, поэтому чувствовала, что хочу воспользоваться имеющимися возможностями, а затем всегда одной ногой быть за дверью», — призналась Джейми.

Ранее Джейми Ли Кертис осудила Трампа за то, что тот назвал журналистку «свинкой».