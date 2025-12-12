Джейми Ли Кертис рассказала, когда она собирается покинуть Голливуд

Джейми Ли Кертис откровенно рассказала о своих намерениях уйти из актерской профессии.
«Конечно, я уйду на пенсию», — отметила 67-летняя Кертис на премьере своего нового фильма «Элла МакКей» во вторник, 9 декабря. На красной дорожке актриса упомянула свое недавнее интервью с Уилли Гайстом из программы Today, в котором она напомнила, что «вероятно, уже четыре раза заявляла о завершении карьеры».
Кертис добавила, что в итоговый монтаж передачи не вошел пример, который она приводила. Поэтому ее мысли о скорой пенсии оказались вырваны из контекста.
«А контекст этого заявления заключался в том, что я наблюдала за своими родителями, которые любили эту индустрию, которые были мегазвездами. И я видела, как они оба теряли эту жизненную силу из-за старения. У них просто не было этих возможностей продолжать играть, и это было душераздирающе», — объяснила Кёртис.
Актриса часто говорит о том, что планирует перестать сниматься в кино, лишь потому, что хочет уйти раньше, чем ее перестанут приглашать в проекты.
«Это слишком унизительно для меня. Я выросла в такой обстановке, поэтому чувствовала, что хочу воспользоваться имеющимися возможностями, а затем всегда одной ногой быть за дверью», — призналась Джейми.
