Джейми Ли Кертис рассказала, когда она собирается покинуть Голливуд

«А контекст этого заявления заключался в том, что я наблюдала за своими родителями, которые любили эту индустрию, которые были мегазвездами. И я видела, как они оба теряли эту жизненную силу из-за старения. У них просто не было этих возможностей продолжать играть, и это было душераздирающе», — объяснила Кёртис.