В России предложили присвоить звание Стивену Сигалу

Общественник направил соответствующее обращение в Министерство культуры и президенту Владимиру Путину. Резяпов назвал Сигала другом России и подчеркнул, что артист «принял страну сердцем». По его словам, поступки актера и его высказывания о специальной военной операции (СВО) заслуживают уважения. Глава «Ветеранов России» подчеркнул, что считает присвоение звания Сигалу достойной оценкой его вклада и той поддержки, которую он оказывает бойцам СВО.