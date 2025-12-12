Во Франции пройдет фестиваль российского кино

«Основная миссия нашего фестиваля — представить парижской публике многогранную палитру современного российского кино. От военной драмы до романтической комедии — каждая картина отобрана таким образом, чтобы показать не только мастерство наших кинематографистов, но и богатство тем, волнующих наше общество сегодня. Мы уверены, что эти истории найдут отклик и во Франции», — отметила Антонова, чьи слова приводит пресс-служба.