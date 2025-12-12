Ричмонд
40-летняя Аманда Сайфред в платье с перьями снялась для глянца

Актриса снялась в платье с перьями для журнала

Актриса Аманда Сайфред снялась в платье с перьями для журнала WWW. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Аманда Сайфред / фото: соцсети

40-летняя знаменитость позировала в черном платье с синими перьями. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж.

В 2022 году звезда в интервью изданию Porter призналась, что в 19 лет была вынуждена сниматься без нижнего белья, чтобы сохранить свою роль в фильме. Звезда решила не раскрывать подробностей проекта, а также не назвала имя режиссера, при этом добавив, что не считает нормальным сниматься без нижнего белья. Сайфред пожаловалась, что начала актерскую карьеру не в нынешнее время, когда на съемочных площадках есть специалисты, которые контролируют степень откровенности сцен и учитывают пожелания и претензии артистов и режиссеров.

Ранее Аманда Сайфред объяснила, почему отказалась от ботокса.