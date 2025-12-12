44-летняя Джессика Альба показала фигуру в пестром бикини

Актриса Джессика Альба снялась в бикини на отдыхе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
44-летняя знаменитость показала фигуру в пестром бикини. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.
Звезда воспитывает детей от кинопродюсера Кэша Уоррена. В январе 2025 года актриса объявила о разводе с мужем после 20 лет отношений. Они познакомились на съемках «Фантастической четверки». Инсайдеры уточняли, что Альба и Уоррен в качестве причины развода указали «непримиримые разногласия».
Ранее Джессика Альба снялась со своими повзрослевшими детьми.