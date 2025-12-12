Звезда сериала «Кухня» улетела к сестре в Германию

Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова улетела из России. Актриса призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что находится в Германии. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость гостит у сестры, которая уже десять лет живет в Берлине.
Анастасия Бегунова тоже актриса. В 2015 году она развелась с коллегой Филиппом Васильевым и улетела с двумя детьми в Германию. Экс-супруги выясняли отношения публично, в том числе участвуя в телевизионных шоу. Артист заявлял в интервью, что бывшая жена четыре года не давала ему возможности общаться с сыновьями. По словам Васильева, ситуация изменилась после того, как его мать купила для мальчиков квартиры в Москве и они стали прилетать к нему в гости на каникулы. В конце 2022 года младший сын актеров Григорий вернулся в Россию и остался здесь с отцом и его семьей. Мальчику удалось убедить мать отпустить его.
Анна Бегунова живет с семьей в Москве. У актрисы двое детей: девятилетний сын Федор от коллеги по сериалу «Кухня» Сергея Лавыгина и шестилетняя дочь Лукерья от звезды сериала «Физрук» Дмитрия Власкина.
