Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Тимоти Шаламе впервые прокомментировал свое сходство с рэпером EsDeeKid

Актер Шаламе подогрел слухи о том, что он — это рэпер EsDeeKid
Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

Франко-американский актер Тимоти Шаламе впервые прокомментировал свое подозрительное сходство с британским рэпером EsDeeKid, который выступает с закрытым лицом и не раскрывает никаких подробностей о себе. Передачу Heart Breakfast, в которой высказался 29-летний артист, цитирует People.

Когда актера спросили, является ли EsDeeKid его альтер эго, он дал загадочный ответ, чем только подогрел слухи о том, что он и рэпер — один человек.

«У меня нет комментариев по этому поводу. Нет, я действительно имею в виду, у меня нет комментариев», — сказал он.

Когда ведущие отметили, что у артиста и музыканта похожие глаза, кроме того, они даже сфотографировались в одинаковых шарфах, актер продолжил.

«У меня есть пара слов на этот счет. Только пара слов: все откроется в свое время. Это было чуть больше, чем пара слов», — посмеялся он.

Музыкант выступает с балаклавой на лице и утверждает, что он из Ливерпуля. В июне артист выпустил свой дебютный альбом Rebel, который ежемесячно слушают более 11 миллионов человек на Spotify. Настоящее имя и возраст исполнителя неизвестны.

Шаламе, в свою очередь, не скрывает своей любви к хип-хопу и рэпу. В 2020 году он появлялся в Saturday Night Live в скетче с Питом Дэвидсоном, где играл рэпера по имени $mokecheddathaassgetta.

Ранее Гвинет Пэлтроу оказалась в неловкой ситуации на съемках с Тимоти Шаламе.