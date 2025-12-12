Ричмонд
«Ангел» Victoria's Secret в кожаном жакете и брюках вышла на публику

Модель Эльза Хоск в кожаном жакете и брюках снялась на публике

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск, снялась на публике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эльза Хоск / фото: соцсети
Эльза Хоск / фото: соцсети

Знаменитость позировала в черном жакете и брюках. Образ дополнила сумка из кожи, очки и туфли с острым мысом. Волосы модель уложила в низкий пучок и сделала дневной макияж.

С 2015 года звезда состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.

Ранее Эльза Хоск снялась в блестящем платье с голой спиной.