«Ангел» Victoria's Secret в кожаном жакете и брюках вышла на публику

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск, снялась на публике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость позировала в черном жакете и брюках. Образ дополнила сумка из кожи, очки и туфли с острым мысом. Волосы модель уложила в низкий пучок и сделала дневной макияж.
С 2015 года звезда состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.
Ранее Эльза Хоск снялась в блестящем платье с голой спиной.