Аниматор объяснил, почему советские мультфильмы такие пугающие

Аниматор Худяков: мультики из СССР такие пугающие, потому что темы звучали открыто
Кадр из мультфильма «Мойдодыр»
Кадр из мультфильма «Мойдодыр»

Советская анимация давно стала частью культурного наследия, но многие зрители признаются: некоторые мультфильмы из того времени выглядят тревожно или даже пугающе. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт в области анимационного производства Николай Худяков рассказал, откуда берется этот эффект и почему современные мультфильмы воспринимаются иначе.

По словам эксперта, советская школа работала в совершенно других условиях — и технологических, и художественных.

«Мультфильмы той эпохи были ближе к авторскому кино, чем к семейному контенту. Режиссеры думали не о том, как развеселить ребенка, а о том, как выразить идею», — объяснил он.

Одной из причин «тревожной эстетики» эксперт назвал визуальный язык того времени: «Художники активно использовали приемы психологического реализма — резкие тени, мрачные палитры, вытянутые фигуры. Сегодня такой стиль используется реже, потому что индустрия ориентируется на комфорт зрителя».

Кадр из мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве»
Кадр из мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве»

Технологические ограничения также сыграли свою роль.

«Анимация создавалась вручную, покадрово. Из-за этого фоны часто были статичными и пустыми, а движения — минимальными. Для современного зрителя, привыкшего к мягкой 3D-пластике и насыщенным цветам, такая картинка может казаться холодной или жесткой», — сказал Худяков.

Отдельное отличие — позиционирование аудитории. По словам эксперта, в СССР не существовало четкого понятия «детской анимации».

«Мультфильмы делали в первую очередь как искусство. Их показывали и детям, и взрослым. Поэтому темы — одиночество, страх, внутренний конфликт — звучали открыто и без смягчения», — объяснил эксперт.

Кадр из мультфильма «Остров сокровищ»
Кадр из мультфильма «Остров сокровищ»

Современная индустрия работает по другим правилам. Студии ориентируются на эмпатию, безопасность и предсказуемый ритм. Цвет стал мягче, пластика — дружелюбнее, а сюжет — проще.

«Сейчас зрителю важно чувствовать, что мир мультфильма безопасен. В советской анимации, наоборот, честно показывали неизвестность и тревогу — и это было нормой художественного высказывания», — отметил специалист.

Тем не менее, как подчеркнул Худяков, ценность советской школы огромна.

«Это мощная художественная традиция, где автор говорил со зрителем напрямую. Но воспринимать ее нужно в контексте эпохи. Современный мультфильм — про комфорт. Советский — про идею и эксперимент», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на мультфильмы.