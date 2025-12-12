Аниматор объяснил, почему советские мультфильмы такие пугающие

Советская анимация давно стала частью культурного наследия, но многие зрители признаются: некоторые мультфильмы из того времени выглядят тревожно или даже пугающе. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт в области анимационного производства Николай Худяков рассказал, откуда берется этот эффект и почему современные мультфильмы воспринимаются иначе.