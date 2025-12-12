Сын Алена Делона потребовал исключить из завещания сестру Анушку

Младший сын Алена Делона Ален-Фабьен подал иск в швейцарский суд, чтобы исключить сестру Анушку из завещания отца. Слушания назначены на март 2026 года. Об этом он рассказал в эфире радиостанции RTL.
Как передает Life.ru, мужчина не оспаривает первое завещание от 2015 года, однако утверждает, что у актера начались когнитивные нарушения в 2019 году — после первого инсульта. По словам Ален-Фабьена, несколько врачей подтверждали это. По его мнению, в 2022 году отец уже не отдавал отчет своим действиям, когда подписал новое завещание в пользу Анушки и передал ей 51% акций компании, управляющей брендом Alain Delon.
Сын актера уверен, что именно Анушка склонила отца к этому решению. Иск он подал в августе — ровно через год после смерти Делона. Ранее, по его словам, он не имел доступа к медицинским документам за 2019−2023 годы. До этого Ален-Фабьен заявлял, что Анушка сознательно скрывала бумаги, подтверждающие ухудшение памяти у их отца.
В сентябре он официально уведомил через судебного пристава Анушку и сводного брата Энтони о намерении оспорить второе завещание.
Напомним, Ален Делон скончался 18 августа 2024 года в возрасте 88 лет. Пятью годами ранее он перенес инсульт, который подорвал общее состояние актера и спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. Артист ушел из жизни в своем доме в окружении членов семьи.