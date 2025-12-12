Сын Алена Делона потребовал исключить из завещания сестру Анушку

Как передает Life.ru, мужчина не оспаривает первое завещание от 2015 года, однако утверждает, что у актера начались когнитивные нарушения в 2019 году — после первого инсульта. По словам Ален-Фабьена, несколько врачей подтверждали это. По его мнению, в 2022 году отец уже не отдавал отчет своим действиям, когда подписал новое завещание в пользу Анушки и передал ей 51% акций компании, управляющей брендом Alain Delon.