Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Алена Делона потребовал исключить из завещания сестру Анушку

По его мнению, отец уже не отдавал отчета своим действиям, когда подписал новое завещание в пользу Анушки
Ален-Фабьен Делон
Ален-Фабьен ДелонИсточник: Legion-Media

Младший сын Алена Делона Ален-Фабьен подал иск в швейцарский суд, чтобы исключить сестру Анушку из завещания отца. Слушания назначены на март 2026 года. Об этом он рассказал в эфире радиостанции RTL.

Как передает Life.ru, мужчина не оспаривает первое завещание от 2015 года, однако утверждает, что у актера начались когнитивные нарушения в 2019 году — после первого инсульта. По словам Ален-Фабьена, несколько врачей подтверждали это. По его мнению, в 2022 году отец уже не отдавал отчет своим действиям, когда подписал новое завещание в пользу Анушки и передал ей 51% акций компании, управляющей брендом Alain Delon.

Сын актера уверен, что именно Анушка склонила отца к этому решению. Иск он подал в августе — ровно через год после смерти Делона. Ранее, по его словам, он не имел доступа к медицинским документам за 2019−2023 годы. До этого Ален-Фабьен заявлял, что Анушка сознательно скрывала бумаги, подтверждающие ухудшение памяти у их отца.

В сентябре он официально уведомил через судебного пристава Анушку и сводного брата Энтони о намерении оспорить второе завещание.

Напомним, Ален Делон скончался 18 августа 2024 года в возрасте 88 лет. Пятью годами ранее он перенес инсульт, который подорвал общее состояние актера и спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. Артист ушел из жизни в своем доме в окружении членов семьи.