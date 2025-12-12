Ричмонд
Стивен Сигал на пенсии хотел бы заниматься исключительно музыкой

Актер рассказал ТАСС, что надеется создать коллаборации с российскими артистами
Стивен Сигал, 2018 год
Стивен Сигал, 2018 годИсточник: Legion-Media.ru

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Актер Стивен Сигал признался, что на пенсии хотел бы заниматься только музыкой. Также он надеется в будущем создать коллаборации с российскими артистами. Об этом Сигал рассказал ТАСС.

Сигал известен и как гитарист и автор песен. Вместе с группой Thunderbox он выпустил два альбома — Songs From The Crystal Cave (2005) и Mojo Priest (2006), в которых собрал свои композиции в стиле блюз, кантри и поп. Некоторые из них звучат в фильмах с его участием. В интервью ТАСС артист признался, что сомневается, выпустит ли он когда-нибудь третий музыкальный альбом, однако уверен, что музыка всегда будет частью его жизни.

«Я очень люблю музыку, хотел бы уйти на пенсию и заниматься только музыкой, но, к сожалению, не складывается. Но я люблю играть для себя. Не знаю, будет ли третий альбом. Возможно, будет. А возможно, нет. Но я надеюсь, что в будущем будут сотрудничество и коллаборации с [российскими] музыкантами», — сказал Сигал в беседе с ТАСС.

Сигал — американский актер. Снимался в фильмах «Над законом», «В осаде», «В смертельной опасности», «Патриот», «Приказано уничтожить», «Сквозные ранения», «Захват» и др. В 2016 году получил российское гражданство. 30 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».