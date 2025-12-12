Стивен Сигал на пенсии хотел бы заниматься исключительно музыкой

«Я очень люблю музыку, хотел бы уйти на пенсию и заниматься только музыкой, но, к сожалению, не складывается. Но я люблю играть для себя. Не знаю, будет ли третий альбом. Возможно, будет. А возможно, нет. Но я надеюсь, что в будущем будут сотрудничество и коллаборации с [российскими] музыкантами», — сказал Сигал в беседе с ТАСС.