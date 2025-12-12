Ричмонд
Звезды «Хроник Нарнии» воссоединились спустя 20 лет
Актеры «Хроник Нарнии» воссоединились в 20-ю годовщину выхода фильма. Актриса Джорджи Хенли поделилась снимками реюниона на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Фильм 2005 года был снят по мотивам книги Клайва Стейплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» в Новой Зеландии. Джорджи Хенли воплотила на экране Люси, Уильям Мозли снялся в роли Питера, Анна Попплуэлл — в роли Сьюзен, Скандар Кейнс — в роли Эдмунда.

Хенли показала снимок, на котором вся четверка запечатлена в детском возрасте, и недавний кадр, сделанный в ресторане на встрече. На обоих кадрах присутствует и режиссер фильма Эндрю Адамсон.

«20 лет! Нам пришлось воссоздать это фото в августе, когда Эндрю был в Лондоне. У меня действительно нет слов, чтобы поблагодарить тебя, Эндрю, за то, что ты создал настоящую живую магию и позволил нам стать ее частью», — написала актриса.