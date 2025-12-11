Александр Петров и Виктория Исакова в образах из «Буратино» споют на Первом канале

«Эти слова, эта музыка были с нами на каждом новогоднем утреннике в детском саду, в школе. И роль Базилио для меня невероятно важна. Это ураган энергии, искренности и наивности. Персонаж, который может пойти не по тому пути, пропустив главные вещи — любовь и дружбу. Но в итоге именно они становятся для него приоритетом, и свое хулиганство он направляет уже во благо», — говорит актер.