91-летний Басилашвили оценил идею Джонни Деппа снять «Мастера и Маргариту»

Актер не одобрил идею снять англоязычную экранизацию романа Булгакова
Олег Басилашвили
Олег БасилашвилиИсточник: Legion-Media.ru

Заслуженный артист России Олег Басилашвили, известный своей ролью Воланда в сериале «Мастер и Маргарита» 2005 года, выразил недовольство из-за того, что голливудский актер Джонни Депп сыграет в англоязычной адаптации знаменитого романа Михаила Булгакова. Как передает Life.ru, артист в интервью отметил, что проект американцев представляет собой не более чем способ заработка денег, а не искреннее стремление создать качественное кино.

«Дай бог этому Деппу здоровья! Вообще, лучше бы ему это всё не снимать. Потому что никакого отношения к тому положению, в котором находился Михаил Афанасьевич Булгаков в 20−30-е годы, они [Депп и его команда] не имеют. У них нет ни малейшего представления, что такое Советский Союз, что такое Россия, что такое мы», — заявил Басилашвили.

Актер подчеркнул, что у него нет желания обсуждать, какой в итоге получится фильм у Деппа. Скептически настроен по поводу проекта и режиссер Владимир Бортко.

«Знаю про его идею. Бог ему в помощь. Я никак к этому всему не отношусь. Советы никакие Деппу давать не собираюсь. Меня, если честно, все это не интересует совершенно», — рассказал Daily Storm Бортко.

Напомним, что голливудская звезда Джонни Депп готовит новый масштабный проект. Актер не только сыграет одну из главных ролей в первой англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», но и станет продюсером фильма. Производством займется компания IN.2 Film, принадлежащая самому Деппу. Режиссер проекта пока не назван, а съемки запланированы на конец 2026 года.