Сарик Андреасян нашел способ не возвращать ₽50 млн за провальный фильм

Но в показаниях Андреасяна есть нестыковки — он покинул студию в 2017 году после долгов по фильмам «Защитники» и несостоявшемуся «Алладину», а провальный фильм про Деда Мороза снимали в 2016-м. Студия подала на банкротство, а кредиторы пытались повесить обязательства на директоров Яну Дрюмову и Ангелину Павличенко. В декабре 2025 года Арбитражный суд снял с них ответственность, освободив от выплаты долгов.