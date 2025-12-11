Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сарик Андреасян нашел способ не возвращать ₽50 млн за провальный фильм

Киностудия Андреасяна «Энджой Мувиз» обанкротилась
Сарик Андреасян на съемках сериала «Здравствуйте, вам пора!»
Сарик Андреасян на съемках сериала «Здравствуйте, вам пора!»

Режиссер Сарик Андреасян не будет возвращать почти 50 млн рублей за фильм «Дед Мороз. Битва магов»: его студия «Энджой Мувиз» обанкротилась, и кредиторы лишились возможности взыскать деньги. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Mash.

«Мы вышли из Энджой Мувиз, мы не имеем к этому фильму никакого отношения, мы даже не читали сценарий, нас больше ничего не связывает, юридически нас больше не существует. Энджой Мувиз к моменту получения этих денег к нам не имел никакого отношения», — заявил Андреасян.

Компания режиссера участвовала в создании «Дед Мороз. Битва магов», но после кассового провала студии-партнеру «Ангел» пришлось вернуть «Фонду кино» 60 млн рублей. Кредиторы попытались взыскать почти 50 млн с «Энджой Мувиз», чтобы компенсировать убытки.

Но в показаниях Андреасяна есть нестыковки — он покинул студию в 2017 году после долгов по фильмам «Защитники» и несостоявшемуся «Алладину», а провальный фильм про Деда Мороза снимали в 2016-м. Студия подала на банкротство, а кредиторы пытались повесить обязательства на директоров Яну Дрюмову и Ангелину Павличенко. В декабре 2025 года Арбитражный суд снял с них ответственность, освободив от выплаты долгов.