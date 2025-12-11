На сцене Театра эстрады пройдет премьера по пьесе Вуди Аллена «Одни во Вселенной»

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Компания «Частный театр» представит на сцене Театра эстрады премьеру «Одни во Вселенной» по пьесе американского режиссера, сценариста и актера Вуди Аллена, которому 30 ноября исполнилось 90 лет. Об этом сообщили ТАСС организаторы проекта, отметив, что в постановке примут участие актриса МХТ им. А. П. Чехова, знакомая зрителям по сериалам «Беспринципные», Кристина Бабушкина, актриса театра, кино и телевидения Ольга Медынич и другие.
«13 декабря в Театре эстрады независимый проект “Частный театр” представляет новую интерпретацию пьесы Вуди Аллена Central Park West — спектакль “Одни во Вселенной”, — сказал собеседник агентства.
Режиссером спектакля выступил Максим Меламедов, поставивший «Дон Жуана» в Губернском театре и «Русалку» в МХТ им. А. П. Чехова. В беседе с ТАСС он назвал пьесу редким примером современной трагикомедии, где абсурд соседствует с философией, а фарс с подлинной драмой.
«Наши герои заблудились в себе, они уязвимы и беспомощны, но отчаянно ищут счастья. В их неврозах и ошибках зритель легко узнает себя. Это смех сквозь слезы, как у Чехова: в каждой шутке есть боль, а в каждой боли — надежда», — отметил он.
В проекте приняли участие артисты, чьи работы известны и на театральной, и на телевизионной, и на кинематографической площадке: Кристина Бабушкина — актриса МХТ им. А. П. Чехова, знакомая зрителям по сериалам «Беспринципные», «Псих», «О чем говорят мужчины. Продолжение», Екатерина Стулова — актриса театра и кино, выпускница ГИТИС, более 15 лет работала в Театре им. Маяковского, на экране ее можно увидеть в сериалах «Остров ненужных людей», «Жуки», «Инспектор Гаврилов».
В постановке также задействованы актер театра и кино, известный по фильмам «Меченосец», «Гоголь. Начало», Артем Ткаченко, актриса театра им. М. Н. Ермоловой Александра Милёшина и артист «Мастерской Петра Фоменко», известный по ролям в спектаклях театра и сериалу «Молодежка», Максим Литовченко. Кроме того, к команде спектакля присоединилась актриса театра, кино и телевидения Ольга Медынич. Она исполнит роль Кэрол — «героини, запутавшейся между доверием, страхами и чужими тайнами».