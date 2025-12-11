На сцене Театра эстрады пройдет премьера по пьесе Вуди Аллена «Одни во Вселенной»

В проекте приняли участие артисты, чьи работы известны и на театральной, и на телевизионной, и на кинематографической площадке: Кристина Бабушкина — актриса МХТ им. А. П. Чехова, знакомая зрителям по сериалам «Беспринципные», «Псих», «О чем говорят мужчины. Продолжение», Екатерина Стулова — актриса театра и кино, выпускница ГИТИС, более 15 лет работала в Театре им. Маяковского, на экране ее можно увидеть в сериалах «Остров ненужных людей», «Жуки», «Инспектор Гаврилов».