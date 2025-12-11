Ричмонд
Эмили Ратаковски показала фото в полупрозрачном корсете

Модель и актриса показала фото в откровенном наряде

Модель и актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в «голом» корсете. Фото опубликовано в соцсети.

Эмили Ратаковски, фото: соцсети
Эмили Ратаковски приняла участие в съемках новой рекламной кампании модного бренда. На одном из кадров модель предстала перед камерой в черном полупрозрачном корсете с декольте и вырезами и стрингах. Образ манекенщицы дополнили серьги. Актрисе уложили распущенные волосы и сделали макияж в нюдовых тонах. Знаменитость позировала, лежа на кровати.

В конце октября Эмили Ратаковски стала героиней нового выпуска журнала Beyond Noise. На обложке 34-летняя модель предстала в шубе средней длины без бюстгальтера. Манекенщица с уложенными распущенными волосами сидела на стуле перед камерой. На другом фото актриса позировала полностью обнаженной. Знаменитость была запечатлена сбоку, прикрыв рукой грудь.

До этого Эмили Ратаковски появилась на открытии выставки Swarovski Masters of Lighting в Лос-Анджелесе. Модель выбрала для закрытого мероприятия черное макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра.