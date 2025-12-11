Эмили Ратаковски показала фото в полупрозрачном корсете

Эмили Ратаковски приняла участие в съемках новой рекламной кампании модного бренда. На одном из кадров модель предстала перед камерой в черном полупрозрачном корсете с декольте и вырезами и стрингах. Образ манекенщицы дополнили серьги. Актрисе уложили распущенные волосы и сделали макияж в нюдовых тонах. Знаменитость позировала, лежа на кровати.