Стивен Сигал рассказал об отношении к нему после получения гражданства РФ

Российско-американский актер Стивен Сигал рассказал о том, как поменялось отношение к нему после принятия российского гражданства. Его слова передает ТАСС.
«Теперь люди стали воспринимать меня не как американскую звезду фильмов, мастера единоборств или музыканта. Кто-то ненавидит меня за российское гражданство, кто-то, наоборот, считает, что это замечательно, поддерживает меня», — сообщил артист.
По словам звезды голливудских боевиков, он гордится тем, что является россиянином.
«Чувствовал связь с Россией не только из-за того, что у меня семья родом отсюда. Я действительно люблю эту страну», — добавил артист.
Ранее Стивен Сигал раскритиковал режиссеров в США за стереотип о «плохих русских».