Тери Хэтчер показала, как отметила свой день рождения — 9 декабря ей исполнился 61 год. Актриса поделилась в своем блоге снимками, сделанными в этот день.
Звезда «Отчаянных домохозяек» устроила небольшой праздник для близких людей. В конце вечера актрисе вынесли торт со свечками. Также в подборку она добавила фото, на которых позирует без макияжа на фоне природы.
«Так повезло разделить свой день рождения с близкими людьми. Природа, отличная еда, смех и любовь. Спасибо всем. Я очень ценю это», — написала актриса в личном блоге.
Тери Хэтчер стала популярна на весь мир после выхода сериала «Отчаянные домохозяйки», в котором она сыграла Сьюзен Майер. За эту роль актриса получила премию «Золотой глобус» в 2005 году.
Недавно Хэтчер показала совместные фото с коллегой по сериалу Джеймсом Дентоном. В проекте они сыграли возлюбленных. Звезды повторили фото, которое было сделано 20 лет назад на съемках проекта. Они сидели на ступеньках и улыбались.