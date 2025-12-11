Звезда «Эйфории» выложила фото в купальнике

На прошлой неделе актриса стала гостьей премьеры фильма «Горничная», которая состоялась в Нью-Йорке. Сидни Суини позировала перед камерами в серебристом макси-платье со шлейфом и глубоким декольте, украшенном стразами. Артистка добавила белую накидку с перьями и серьги-кольца. Звезде сериала «Эйфория» уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками, блестящими тенями и розовой помадой.