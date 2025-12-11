Светлана Немоляева оценила отказ кинотеатров от показа «Аватара 3» в Новый год

«Могу сказать только, что, если будут показывать хорошие отечественные фильмы, — это замечательно. Нужно быть специалистом, чтобы говорить о кассовых сборах. Но приучать детей и молодежь к своему искусству, мне кажется, это положительное явление», — поделилась знаменитость.