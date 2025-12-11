Ричмонд
Светлана Немоляева оценила отказ кинотеатров от показа «Аватара 3» в Новый год

Актриса Немоляева одобрила отказ кинотеатров от иностранных фильмов
Светлана Немоляева
Светлана НемоляеваИсточник: Алексей Молчановский

Актриса Светлана Немоляева в беседе с «Газетой.Ru» назвала решение кинотеатров показывать отечественные фильмы в новогодние праздники замечательным. Она считает, что на больших экранах должны выходить хорошие российские киноленты.

Звезда «Служебного романа» отметила, что не относится негативно к иностранным фильмам. Но, по ее мнению, хорошо, когда в кинотеатрах показывают именно отечественные проекты.

«Могу сказать только, что, если будут показывать хорошие отечественные фильмы, — это замечательно. Нужно быть специалистом, чтобы говорить о кассовых сборах. Но приучать детей и молодежь к своему искусству, мне кажется, это положительное явление», — поделилась знаменитость.

О том, что российские кинотеатры отказались от показа «Аватара: Пламя и пепел», сообщило издание Cinemaplex. В новогодние праздники россиян ждут премьеры «Буратино» и «Чебурашки 2». Фэнтези от режиссера Джеймса Кэмерона выпустят лишь 15 января.