Звезда «Очень странных дел» в прозрачном наряде пришла на шоу

Актриса Милли Бобби Браун в откровенном наряде пришла на The Tonight Show
Милли Бобби Браун
Милли Бобби БраунИсточник: Legion-Media.ru

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун в откровенном наряде пришла на передачу The Tonight Show с ведущим Джимми Фэллоном. 

21-летняя звезда сериала «Очень странные дела» появилась на шоу в прозрачном черном комбинезоне в сетку. Оформленный глубоким декольте предмет гардероба облегал фигуру артистки, при этом сквозь него просвечивало нижнее белье.

В то же время знаменитость надела остроносые туфли на шпильках и кожаный пояс, распустила волосы и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

Ранее звезду «Очень странных дел» засняли с мужем и дочерью на прогулке.