Тимур Батрутдинов раскрыл новогоднее желание

Российский юморист и актер, звезда шоу Comedy Club Тимур Батрутдинов признался, что загадает на Новый год встречу со Снегурочкой. Об этом он рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» в кинотеатре «Октябрь».