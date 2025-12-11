Ричмонд
Тимур Батрутдинов раскрыл новогоднее желание

Актер Батрутдинов заявил, что загадает на Новый год встречу со Снегурочкой
Тимур Батрутдинов
Тимур Батрутдинов

Российский юморист и актер, звезда шоу Comedy Club Тимур Батрутдинов признался, что загадает на Новый год встречу со Снегурочкой. Об этом он рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» в кинотеатре «Октябрь».

«[Попрошу у Деда Мороза] Снегурочку нормальную для себя. Родную, чтобы детей мне нарожала», — раскрыл свое новогоднее желание юморист.

Также артист заявил, что планирует отметить Новый год с семьей. По его словам, это редкий праздник, когда ему удается провести время с близкими.

Ранее департамент имущества Москвы попросил изъять имущество Тимура Батрутдинова.