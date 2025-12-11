Тимур Батрутдинов раскрыл новогоднее желание

Российский юморист и актер, звезда шоу Comedy Club Тимур Батрутдинов признался, что загадает на Новый год встречу со Снегурочкой. Об этом он рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» в кинотеатре «Октябрь».
«[Попрошу у Деда Мороза] Снегурочку нормальную для себя. Родную, чтобы детей мне нарожала», — раскрыл свое новогоднее желание юморист.
Также артист заявил, что планирует отметить Новый год с семьей. По его словам, это редкий праздник, когда ему удается провести время с близкими.
Ранее департамент имущества Москвы попросил изъять имущество Тимура Батрутдинова.