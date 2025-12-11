Михаил Галустян посетил премьеру новогоднего фильма с младшей дочерью

Младшая дочь юмориста Михаила Галустяна вышла в свет с отцом. 13-летняя Элина появилась на премьере новогоднего фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика», которая состоялась в московском кинотеатре «Октябрь». Шоумен позировал с девочкой перед фотографами, держа ее за руку. Он поделился кадрами с мероприятия в соцсети.
В апреле 2025 года юморист сообщил о разводе с женой Викторией после 18 лет брака. У них две дочери: помимо Элины, они также воспитывают 15-летнюю Эстеллу. Экс-супруги продолжают общаться и поздравлять друг друга с праздниками, а также вместе отмечать дни рождения детей. Шоумен оставляет комментарии и лайки под постами бывшей жены в соцсетях, восхищаясь ее красотой. Поклонники артиста отмечали, что такое поведение достойно подражания.
Ранее Михаил Галустян примерил костюм самурая во время поездки в Японию.