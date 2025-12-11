Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил Галустян посетил премьеру новогоднего фильма с младшей дочерью

Младшая дочь шоумена Михаила Галустяна вышла в свет с отцом

Младшая дочь юмориста Михаила Галустяна вышла в свет с отцом. 13-летняя Элина появилась на премьере новогоднего фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика», которая состоялась в московском кинотеатре «Октябрь». Шоумен позировал с девочкой перед фотографами, держа ее за руку. Он поделился кадрами с мероприятия в соцсети.

Михаил Галустян с дочерью на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика», фото: пресс-служба
Михаил Галустян с дочерью на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика», фото: пресс-служба

В апреле 2025 года юморист сообщил о разводе с женой Викторией после 18 лет брака. У них две дочери: помимо Элины, они также воспитывают 15-летнюю Эстеллу. Экс-супруги продолжают общаться и поздравлять друг друга с праздниками, а также вместе отмечать дни рождения детей. Шоумен оставляет комментарии и лайки под постами бывшей жены в соцсетях, восхищаясь ее красотой. Поклонники артиста отмечали, что такое поведение достойно подражания.

Ранее Михаил Галустян примерил костюм самурая во время поездки в Японию.