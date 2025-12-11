Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Российские кинотеатры отказались от «Аватара 3» в Новый год

Фильм «Аватар 3» покажут в России после новогодних праздников
Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»
Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Российские кинотеатры отказались от демонстрации фильма «Аватар: Пламя и пепел» в Новый год и новогодние праздники. Об этом сообщило издание Cinemaplex.

Такое решение приняла Ассоциация владельцев кинотеатров.

Соответственно, крупнейшие сети «Синема Парк/Формула Кино», «Мираж» и другие откажутся от параллельного проката и будут показывать лишь официально вышедшие в стране картины, добавляет «Чемпионат».

Неофициальные показы голливудских фильмов возобновятся 15 января.

В мировой прокат третья часть научно-фантастической саги Джеймса Кэмерона о борьбе коренного населения планеты Пандора с земными колонизаторами выйдет 19 декабря.