Российские кинотеатры отказались от «Аватара 3» в Новый год

Российские кинотеатры отказались от демонстрации фильма «Аватар: Пламя и пепел» в Новый год и новогодние праздники. Об этом сообщило издание Cinemaplex.
Такое решение приняла Ассоциация владельцев кинотеатров.
Соответственно, крупнейшие сети «Синема Парк/Формула Кино», «Мираж» и другие откажутся от параллельного проката и будут показывать лишь официально вышедшие в стране картины, добавляет «Чемпионат».
Неофициальные показы голливудских фильмов возобновятся 15 января.
В мировой прокат третья часть научно-фантастической саги Джеймса Кэмерона о борьбе коренного населения планеты Пандора с земными колонизаторами выйдет 19 декабря.