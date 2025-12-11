Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Шакира перепутала название мультфильма с зоофилией

Певица смотрела в кинотеатре мультфильм «Зверополис 2»
Шакира
ШакираИсточник: Legion-Media.ru

Колумбийская певица Шакира подписала словом «зоофилия» кадр из сиквела мультфильма «Зверополис» (Zootopia). Соответствующий пост появился на ее странице в соцсети.

Подписчики обратили внимание на снимок исполнительницы, сделанный в кинотеатре. На экране виден кадр из мультфильма «Зверополис 2», который Шакира подписала одним словом Zoofilia, добавив к нему восторженный эмодзи.

Поклонники певицы отреагировали на публикацию в соцсетях, указав на ее ошибку.

«Шакира, не надо… Название пишется иначе», «Это самый смешной комментарий после просмотра мультфильма», «Шакира оценила новинку», — написали пользователи.

Известно, что Шакира озвучила одного из персонажей «Зверополиса» — певицу Газель. В саундтрек первой части мультфильма вошел ее сингл Try Everything, ставший хитом по всему миру. Главной темой сиквела также стал трек Шакиры под названием Zoo.