Шакира перепутала название мультфильма с зоофилией

Колумбийская певица Шакира подписала словом «зоофилия» кадр из сиквела мультфильма «Зверополис» (Zootopia). Соответствующий пост появился на ее странице в соцсети.
Подписчики обратили внимание на снимок исполнительницы, сделанный в кинотеатре. На экране виден кадр из мультфильма «Зверополис 2», который Шакира подписала одним словом Zoofilia, добавив к нему восторженный эмодзи.
Поклонники певицы отреагировали на публикацию в соцсетях, указав на ее ошибку.
«Шакира, не надо… Название пишется иначе», «Это самый смешной комментарий после просмотра мультфильма», «Шакира оценила новинку», — написали пользователи.
Известно, что Шакира озвучила одного из персонажей «Зверополиса» — певицу Газель. В саундтрек первой части мультфильма вошел ее сингл Try Everything, ставший хитом по всему миру. Главной темой сиквела также стал трек Шакиры под названием Zoo.