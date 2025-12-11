Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Новогодний фильм с Долиной призвали снять с эфира

Глава ФПБК Бородин призвал убрать Долину из «Невероятных приключений Шурика»
Лариса Долина, фото: пресс-служба ТНТ
Лариса Долина, фото: пресс-служба ТНТ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал вырезать сцены с народной артисткой России Ларисой Долиной из фильма «Невероятные приключения Шурика». Его слова приводит «Газета.Ru».

Общественник подчеркнул, что в ином случае он потребует снять новогоднюю комедию с эфира 31 декабря. По его словам, Долиной следует запретить участие во всех новогодних телепрограммах, поскольку россияне в ней разочаровались.

«Все понимают, кто такая Долина, и никто ее видеть не хочет. Это как Пугачева, которая совершила ряд глупостей, и сейчас они играют против нее», — пояснил Бородин.

По мнению руководителя ФПБК, показ фильма с певицей в новогоднюю ночь будет означать, что скандал с продажей и возвращением квартиры никак не сказался на ее карьере. «Мы попросим вырезать Долину или снять фильм с эфира, обратимся в министерство культуры и еще в ряд других структур», — заключил он.

Ранее Ларису Долину прифотошопили на красную дорожку премьеры «Невероятные приключения Шурика».