58-летняя Памела Андерсон без макияжа снялась для журнала

Актриса Памела Андерсон без макияжа снялась для журнала People
Памела Андерсон / фото: соцсети
Памела Андерсон / фото: соцсети

Канадская и американская актриса и фотомодель Памела Андерсон без макияжа снялась для журнала People. Соответствующий материал появился на сайте издания.

58-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» предстала на кадре для обложки в вязаном голубом свитере. Она позировала с окрашенными в золотисто-рыжий оттенок волосами и без декоративной косметики на лице.

При этом знаменитость высказалась о том, почему решила демонстрировать естественную внешность.

«Я каждый день выгляжу так же, как на своих фотографиях в Instagram [запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ]. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Вот откуда все это взялось: в моей жизни много молодых женщин — девушки моих сыновей, мои племянницы. Я просто хочу, чтобы они чувствовали себя уверенно… и чтобы им не приходилось так сильно волноваться», — заявила артистка.

В октябре Памела Андерсон раскрыла неожиданные плюсы отказа от макияжа.