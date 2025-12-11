Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Шарлиз Терон снялась в прозрачном наряде без бюстгальтера

Актриса снялась в откровенном кружевном комбинезоне

Южноафриканская и американская актриса и модель Шарлиз Терон снялась в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Шарлиз Терон / фото: соцсети
Шарлиз Терон / фото: соцсети

50-летняя звезда фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» предстала перед камерой в черном кружевном комбинезоне, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали трусы со средней посадкой. При этом на размещенных кадрах видно, что Терон не стала надевать под изделие бюстгальтер.

Шарлиз Терон / фото: соцсети
Шарлиз Терон / фото: соцсети

Знаменитость подобрала к комбинезону золотистые открытые туфли, оформленные застежкой на щиколотке, и дополнила образ круглыми серьгами и массивным браслетом. Терон распустила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах.

Ранее Шарлиз Терон заподозрили в пластике из-за нового фото.