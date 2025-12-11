Ричмонд
Легенда французского кино: каким человеком был Жан Маре

На экране Жан Маре был бесстрашным героем, завоевателем сердец и воплощением романтического идеала, но в реальной жизни — он совершенно не похож на своих героев
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Жан Маре в фильме Тайны Бургундского двора
Жан Маре в фильме «Тайны Бургундского двора»

Жан Маре стал известен благодаря ролям в фильмах Жана Кокто, приключенческим лентам о Фантомасе и историческим постановкам. Однако за экранным обаянием скрывалась непростая судьба, постоянная работа над собой и смелость, редкая для актеров его времени. Собрали самые интересные факты о Жане Маре, которые раскрывают его по-новому.

Кто его отец?

Будущий актер родился 11 декабря 1913 года в Шербуре в семье ветеринара Альфреда Виллена-Маре и его жены Алин Мари Луиз Вессорд, происходившей из эльзасцев. У Жана было двое старших детей в семье: брат Анри и сестра Мадлен, которая умерла незадолго до его рождения. Когда мальчику исполнилось четыре года, родители развелись, и Алин вместе с сыновьями переехала в Париж.

Детские годы оказались сложными. Мать часто исчезала из дома, и Жан писал ей письма, но ответы приходили лишь с адресом, проставленным тетей. Позже выяснилось, что Алин страдала клептоманией и долгие периоды проводила в тюрьме. Отца актер не видел около 40 лет, а после его смерти узнал шокирующую правду: по словам матери, Альфред не был ему родным, так как был бесплоден. Биологическим отцом Жана она назвала его крестного — Эжена Удайя, которого Маре до этого считал дядей.

Долгий путь к профессии и первые роли

Мадлен Солонь и Жан Маре в фильме Вечное возвращение
Мадлен Солонь и Жан Маре в фильме «Вечное возвращение»

В молодости Маре пробовал себя на подиуме и снимался как фотомодель — первая профессия, принесшая ему стабильный доход. Театр оставался мечтой, но попасть туда оказалось непросто: актер трижды проваливал вступительные экзамены на театральные курсы. Он продолжал посещать кастинги, работал статистом и не отказывался от некрупных ролей.

Первые заметные успехи пришли к нему во второй половине 1930-х. Он стал получать роли романтических молодых мужчин, а его выразительная внешность привлекла внимание режиссеров. Однако настоящий прорыв ждал его впереди — судьбоносная встреча изменила все.

Встреча с Жаном Кокто и творческий союз на десятилетия

Знакомство с писателем и режиссером Жаном Кокто стало поворотным моментом. Кокто разглядел в Маре актерский потенциал, который еще не раскрыли предыдущие постановки. Их творческое сотрудничество началось с фильма «Вечное возвращение» (1943), который сделал Маре звездой.

Жан Маре в фильме Орфей
Жан Маре в фильме «Орфей»

Позже последовали «Красавица и Чудовище», «Орфей» и другие картины, ставшие классикой мирового кино. Режиссер писал роли специально для Маре, подчеркивая его пластичность, благородство и способность перевоплощаться. Их союз оказал колоссальное влияние на французский кинематограф и закрепил Маре как артиста высокого художественного уровня.

Он сам выполнял трюки

Жан Маре в фильме Фантомас разбушевался
Жан Маре в фильме «Фантомас разбушевался»

Жан Маре был одним из первых актеров, которые принципиально отказывались от услуг дублеров. Он считал, что зритель должен видеть честную игру и настоящую физическую работу на экране. Для исполнения трюков он занимался гимнастикой, фехтованием и акробатикой, а также совершенствовал технику движения.

Особенно зрители запомнили его работу в приключенческих фильмах 1950–1960-х годов, где он сражался на мечах, прыгал с балконов и выполнял акробатические номера. Это сделало его идеальным исполнителем ролей героев-авантюристов и добавило фильмам динамики, которую ценят до сих пор.

Роль Фантомаса принесла мировую популярность

Франшиза о Фантомасе стала одной из самых узнаваемых работ Маре. Он сыграл сразу две роли — преступника Фантомаса и журналиста Фандора. Грим актера в образе Фантомаса стал знаковым для кино 1960-х.

Его дуэт с Луи де Фюнесом стал классическим: взаимодействие двух противоположных по темпераменту актеров создало уникальную комедийно-авантюрную динамику. Эти фильмы вошли в золотой фонд французского кино и остаются популярными по всему миру.

Жан Маре и Луи де Фюнес в фильме Фантомас против Скотланд-Ярда
Жан Маре и Луи де Фюнес в фильме «Фантомас против Скотланд-Ярда»

Маре был талантливым художником и скульптором

Помимо актерской карьеры, он серьезно занимался живописью, керамикой и скульптурой. Его работы выставлялись в галереях, а некоторые скульптуры установлены в публичных пространствах Франции. Маре испытывал потребность в творческом самовыражении, выходящем за рамки кино.

Зрители часто воспринимали его только как актера, в то время как художественные эксперименты занимали значительное место в его жизни. Он участвовал в художественных салонах, создавал декорации и костюмы и считал визуальное искусство одной из важнейших частей творческой биографии.

Он продолжал работать практически до конца жизни

Жан Маре в фильме Ускользающая красота
Жан Маре в фильме «Ускользающая красота»

Даже в зрелом возрасте Маре не оставлял сцену и снимался в кино. Он появлялся в театре, участвовал в телевизионных проектах и работал над художественными выставками. Его энергия и дисциплина поражали коллег: актер сохранял форму и творческую активность до глубокой старости.

Жан Маре ушел из жизни 8 ноября 1998 года, прожив 84 года. Его наследие включает десятки фильмов, уникальные художественные работы и мощное влияние на французскую культуру. Сегодня он считается одной из важнейших фигур европейского кинематографа XX века.