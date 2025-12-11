Детские годы оказались сложными. Мать часто исчезала из дома, и Жан писал ей письма, но ответы приходили лишь с адресом, проставленным тетей. Позже выяснилось, что Алин страдала клептоманией и долгие периоды проводила в тюрьме. Отца актер не видел около 40 лет, а после его смерти узнал шокирующую правду: по словам матери, Альфред не был ему родным, так как был бесплоден. Биологическим отцом Жана она назвала его крестного — Эжена Удайя, которого Маре до этого считал дядей.