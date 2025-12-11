Ричмонд
52-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» высмеяла конфуз на красной дорожке

Актриса Тори Спеллинг выложила видео с высмеиванием конфуза с нижним бельем
Тори Спеллинг
Тори СпеллингИсточник: Legion-Media

Американская актриса Тори Спеллинг высмеяла конфуз с нижнем бельем, который произошел на красной дорожке праздничного концерта. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Для выхода в свет 52-летняя звезда телесериала «Беверли-Хиллз 90210» выбрала черное платье люксового бренда Michael DePaulo Couture. Изделие было выполнено из полупрозрачной ткани, а также украшено кружевами и перьями.

При этом знаменитость надела под наряд трусы-шорты. По ее словам, они оказались не очень удобными и ей пришлось их поправить перед выходом на публику. Помощник знаменитости успел запечатлеть этот момент на камеру, который она впоследствии выложила в сеть. «Настоящие звезды поправляют трусы перед выходом на красную дорожку», — подписала актриса ролик.

Ранее внешность 52-летней звезды «Беверли-Хиллз 90210» удивила фанатов.