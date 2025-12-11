Звезда «Универа» появилась на кинопремьере в бельевом мини-платье

Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова вышла на публику в бельевом мини-платье. Фотография опубликована в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
42-летняя знаменитость посетила премьеру новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика», которая состоялась 10 декабря в Москве. Актриса появилась на закрытом мероприятии в белом мини-платье в бельевом стиле, черной кожаной куртке, колготках и высоких сапогах. Артистка добавила к образу белые гетры и сумку. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.
