Звезда «Универа» появилась на кинопремьере в бельевом мини-платье

42-летняя знаменитость посетила премьеру новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика», которая состоялась 10 декабря в Москве. Актриса появилась на закрытом мероприятии в белом мини-платье в бельевом стиле, черной кожаной куртке, колготках и высоких сапогах. Артистка добавила к образу белые гетры и сумку. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.