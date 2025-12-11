Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Универа» появилась на кинопремьере в бельевом мини-платье

Актриса Наталья Рудова посетила кинопремьеру в бельевом мини-платье

Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова вышла на публику в бельевом мини-платье. Фотография опубликована в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Наталья Рудова, фото: пресс-служба
Наталья Рудова, фото: пресс-служба

42-летняя знаменитость посетила премьеру новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика», которая состоялась 10 декабря в Москве. Актриса появилась на закрытом мероприятии в белом мини-платье в бельевом стиле, черной кожаной куртке, колготках и высоких сапогах. Артистка добавила к образу белые гетры и сумку. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

Ранее Наталья Рудова заявила, что хочет обеспеченного партнера.