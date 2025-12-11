Ричмонд
Названы топ-5 самых просматриваемых оригинальных шоу VK Видео

Стало известно, какие шоу и каких авторов чаще всего смотрели пользователи платформы
Кадр из шоу «Звезды» (2 сезон)
Кадр из шоу «Звезды» (2 сезон)

Сервис VK Видео подвел итоги 2025 года: по данным Mediascope, платформа стала лидером в России по ежедневной и ежемесячной аудитории. Также сообщается, что количество авторов на платформе выросло в два раза, а само приложение установили более 91 млн раз.

Топ-5 тематических категорий по охватам за год в VK Видео включают «Юмор», «Кино и сериалы», «Новости и политика», «Детский и семейный контент», «Авто и транспорт».

В число самых популярных оригинальных шоу платформы вошли: «Звезды. Новогодний кубок», «VK под шубой 3», «Натальная карта» (выпуск с Бастой),«Кстати» — новогодний специальный выпуск, «Большая прожарка» с Отаром Кушанашвили.

Также уточняется, что рейтинг авторских каналов по просмотрам за год возглавили «Соловьев LIVE» — общественно-политический проект журналиста и телеведущего Владимира Соловьева, а также юмористический канал Азамата Мусагалиева.

«Современные пользователи ожидают мгновенного доступа к контенту и персонализированной ленты, которая точно попадает в их интересы. Именно поэтому ключевым направлением развития VK Видео остаются рекомендации — это инструмент, который помогает зрителям быстрее находить интересный контент, а авторам — свою аудиторию. Поэтому инженеры VK создают решения, которые выдерживают высокие нагрузки, понимают смысл контента, делая рекомендации точнее», — отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам Николай Дуксин. 