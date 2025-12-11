Лиза Моряк записала с Ольгой Бузовой веселое видео. Актриса и телеведущая надели шубы, кокошники и расписные платки, а также сделали яркий макияж.
Звезды исполнили отрывок из песни «Кабы не было зимы», которая звучит в фильме «Простоквашино». В картине Моряк сыграла одну из главных ролей. Актриса и телеведущая пели и танцевали на Красной площади, где недавно открылась ГУМ-ярмарка.
«С наступающим», — написала звезда сериала «Жизнь по вызову» и призвала всех идти в кино на новый фильм.
Поклонники отметили, что им понравился дуэт звезд. Другие сообщили, что с нетерпением ждут премьеры ремейка «Простоквашино».
«Красотки», «Классный дуэт», «Ну какие русские красавицы», «Красиво получилось, красотки», «Это самый идеальный тандем», «Нашу маму и тут, и там показывают», «Вот это дуэт», «Матрешки».
Моряк сообщила, что кокошник, который был на ней, она взяла со съемок другого фильма — «Сказки о царе Салтане». В нем звезда играет Царицу-мать.
В картине «Простоквашино» Лиза Моряк сыграла маму дяди Федора, а ее киномужем стал Павел Прилучный. Премьера ремейка одноименного советского мультфильма, снятого режиссером Сариком Андреасяном, состоится 1 января 2026 года.
