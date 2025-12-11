Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Аманда Сайфред объяснила, почему отказалась от ботокса

Актриса отказалась от ботокса и макияжа ради роли
Аманда Сайфред
Аманда СайфредИсточник: Legion-Media.ru

В новом интервью 40-летняя Аманда Сайфред рассказала о своей бьюти-рутине и поделилась честным мнением о косметических процедурах.

«У меня есть очень хороший дерматолог, которая говорит, что она никогда не будет делать ничего, кроме как вводить ботокс в одно и то же место до конца моей жизни», — призналась актриса, указав на лоб.

Аманда заявила, что некоторое время назад она все же отказалась от ботокса и макияжа ради роли Энн Ли, основательницы религиозной секты шейкеров, в фильме «Завещание Энн Ли». На премьере исторической музыкальной драмы на Международном кинофестивале в Торонто 9 сентября Сейфрид отметила, что эта «жертва» того стоила.

«Я актриса, это моя работа, и это то, что я люблю делать, — поделилась Сайфред. — Мне не обязательно нужен ботокс в реальной жизни. Мне просто это нравится. Тем, что мне нравится, я могу немного пожертвовать».

Актриса добавила, что раньше ей нравился ботокс и нравилось то, как выглядит ее лицо после инъекций. Но Аманда смогла легко от него отказаться, ведь понимала, что это необходимо для работы, которую она выполняет.