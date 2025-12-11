Аманда Сайфред объяснила, почему отказалась от ботокса

В новом интервью 40-летняя Аманда Сайфред рассказала о своей бьюти-рутине и поделилась честным мнением о косметических процедурах.
«У меня есть очень хороший дерматолог, которая говорит, что она никогда не будет делать ничего, кроме как вводить ботокс в одно и то же место до конца моей жизни», — призналась актриса, указав на лоб.
Аманда заявила, что некоторое время назад она все же отказалась от ботокса и макияжа ради роли Энн Ли, основательницы религиозной секты шейкеров, в фильме «Завещание Энн Ли». На премьере исторической музыкальной драмы на Международном кинофестивале в Торонто 9 сентября Сейфрид отметила, что эта «жертва» того стоила.
«Я актриса, это моя работа, и это то, что я люблю делать, — поделилась Сайфред. — Мне не обязательно нужен ботокс в реальной жизни. Мне просто это нравится. Тем, что мне нравится, я могу немного пожертвовать».
Актриса добавила, что раньше ей нравился ботокс и нравилось то, как выглядит ее лицо после инъекций. Но Аманда смогла легко от него отказаться, ведь понимала, что это необходимо для работы, которую она выполняет.